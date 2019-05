Nervios en el PP porque el envío postal de papeletas no ha llegado a 20 pueblos

Imagen de los sobres con las papeletas de Més per Mallorca llegando a Correos para ser repartidos.

Nerviosismo en el PP de Balears. El envío postal masivo de papeletas de los populares, conocido popularmente con su nombre en inglés mailing, no ha llegado a muchos municipios de las islas, en concreto en unos 20 de Mallorca todavía no han sido repartidas. El PP entregó tarde los paquetes de papeletas en las oficinas de Correos y la saturación de los carteros por el volumen de propaganda electoral a repartir ha impedido que llegaran. Ayer por la tarde todavía no se habían repartido en muchos municipios.

El secretario general de los populares isleños, Toni Fuster, reconoció que habían tenido incidencias en este sentido, que atribuyó a la saturación de Correos, y apuntó que otros partidos también habían tenido problemas. No obstante, fuentes de Correos confirmaron que las papeletas del PP llegaron más tarde que las del resto de partidos. De igual modo, consultados Més, El Pi o el PSOE indicaron que ellos no habían tenido incidencias. Lo que sí recordaron es que habían contratado con mucha antelación el mailing en previsión de que la cercanía con las generales podría acarrear retrasos. Por ello, entregaron los sobres en Correos a principios de la pasada semana. El PP lo hizo una semana más tarde.

El problema no es de los populares, es de la empresa encargada de realizarles el mailing, que habitualmente va contratada desde Madrid y el pedido de Balears les llegó más tarde de lo previsto.

Cada partido de las islas deposita 780.000 sobres con las papeletas de cada una de las elecciones (municipales, autonómicas y del Consell) en Correos para ser repartidas a los domicilios (el de las europeas se envía desde Madrid). Una cantidad de sobres que saturan a Correos y es preciso entregarles el material con tiempo.

Son muchas las personas que utilizan estas papeletas que les llegan a sus casas para ir a votar, especialmente la gente mayor. Ante esta situación y para evitar perder votos por falta de papeletas, el PP ha puesto a sus candidatos de estos pueblos, entre los que se encuentran Andratx, Porreres o Marratxí, a repartir casa por casa las papeletas.