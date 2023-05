Jaime Martínez, Candidato del PP a Cort: «Palma necesita 300 policías más, somos la quinta ciudad más insegura»

Jaime Martínez (Palma 1971) es el actual presidente del Partido Popular de Ciutat y candidato a la alcaldía. Arquitecto de profesión, fue conseller de Turismo en el Govern de José Ramón Bauzá en sustitución de Carlos Delgado. También ha ocupado cargos de responsabilidad en el Ayuntamiento de Calvià.

¿Se ve alcalde?

No. Lo que ahora tengo por delante son unos días vertiginosos en los que voy a explicar nuestro programa de gobierno, que es alternativa y que puede cambiar la inercia de estos últimos ocho años. La tendencia es de mejora de nuestros resultados. Llevamos un año y medio en que las encuestas nos dicen que vamos bien, que estamos en primera línea y que nuestro programa de gobierno será el que la ciudad se merece y verá en los próximos años.

¿Pactará con Vox si es necesario para gobernar?

Día 17 de junio habrá alcalde y si las encuestas se cumplen el PP será la lista más votada y la izquierda sumará para reeditar el pacto. Lo anterior significa que el alcalde será del PP. En cualquier caso, lo que quiero priorizar es mi programa de gobierno, que es muy concreto, alternativo y de cambio, en el que se explica absolutamente todo con total transparencia.

Entiendo que insiste en que no pactará con Vox.

Todas las cuestiones de gestión municipal se pueden sacar adelante con acuerdos puntuales con distintos partidos. Lógicamente hay cuestiones que necesitan una mayoría absoluta. Yo en estos momentos solo conozco mi programa de gobierno, que es superconcreto, con actuaciones a corto, medio y largo plazo. Soy una persona de consenso, de alcanzar acuerdos y todas las cuestiones que necesiten una mayoría suficiente o absoluta para que salgan adelante, los negociaré.

Y si desde la dirección regional o nacional del partido le exigen un pacto con Vox o ceder la alcaldía, ¿se mantendrá en Cort?

Estamos hablando de ciencia ficción. Insisto en que tanto Marga Prohems como yo tenemos un programa de gobierno muy decidido y hablado con los sectores sociales y empresariales. A partir de aquí, tenemos el mismo objetivo, que es el de priorizar nuestro programa de gobierno.

¿Cree que el Plan General garantiza el acceso a la vivienda?

Al contrario. El Plan General cronifica el problema de la vivienda en Palma. No da ninguna solución para desarrollar vivienda asequible, ni seguridad jurídica. Además, no se ha aprobado en su totalidad, sino que se ha hecho en período electoral y en tiempo de descuento, lo que bloqueará aún más el departamento de Urbanismo. Piense que ahora se tarda un año y medio o dos para obtener una licencia y, con el desbarajuste de la aprobación de medio Plan General, este problema se cronificará.

¿Y qué se puede hacer?

Deberemos tomar medidas urgentes para que, con la ley de capitalidad y una ley autonómica de vivienda, se pueda hacer un decreto ley de emergencia habitacional. También se debe dar seguridad jurídica para sacar al mercado las 30.000 viviendas vacías que hay en Palma porque, con incentivos, mediante reformas integrales de barrios y otras, se alquilen por parte de sus propietarios o se vendan. Y si es a un precio tasado por entrar en los planes que propondremos para incentivar estas reformas, mejor. En estas reformas integrales de barrio entrarían zonas como la de Camp Redó.

¿Y a más corto plazo?

También se deben favorecer los cambios de uso de locales a viviendas, incrementar la intensidad de uso, igualar alturas, la creación de figuras residenciales nuevas y la cesión de suelo público de equipamientos para la construcción de vivienda asequible para alquilar.

¿Está de acuerdo en limitar el precio de los alquileres?

Topar los precios del alquiler es incompatible con las soluciones que nosotros ponemos sobre la mesa. Ante la intervención, la prohibición y las limitaciones nosotros ponemos la regulación, la gestión y los incentivos y la colaboración público privada. Con estas herramientas dispondremos de vivienda asequible tanto en régimen de venta como de alquiler y, en determinadas actuaciones en suelo público, a precio tasado.

¿Qué hará para garantizar el descanso vecinal?

Con presencia policial y aplicando la ley, no solo a establecimientos de restauración sino a las demás actividades. Haremos un trabajo de inspección y adoptaremos las medidas adecuadas para todas las actividades ilegales o que incumplan la normativa , sean establecimientos de restauración, de masajes o venta ambulante.

¿Cuál es la alternativa de movilidad al tranvía?

En principio, cualquier actuación de movilidad no debe crear más problemas que los que se pretende solucionar y el tranvía colapsará las Avenidas, el Molinar, el Coll den Rabassa y Can Pastilla y suprimirá 4.000 plazas de estacionamiento, además de que el tiempo para ir al aeropuerto doblaría al actual en bus. Por ello, planteamos que no sea una infraestructuras fija y que los 340 millones del tranvía se utilicen para la electrificación de la flota de la EMT y el incremento tanto de las líneas como de las frecuencias.

¿Qué medidas adoptará para garantizar la seguridad de los peatones frente a los patinetes?

Hemos sido muy claros. Apostamos por vías absolutamente segregadas para bicicletas y patinetes en relación a los espacios peatonales. El peatón no puede convivir con estos vehículos de movilidad personal. Por ello, los carriles en vías peatonales en las que pueden circular los patinetes deben desaparecer. Además de más presencia policial e inspecciones.

¿Qué necesita la Policía Local para hacer bien su trabajo?

En primer lugar, un plan para incorporar a lo largo de la próxima legislatura a 300 policías más. Actualmente la Policía Local dispone de 300 efectivos menos que hace 20 años y no podemos permitir que no haya presencia policial porque, además, en estos momentos somos la quinta ciudad más insegura de España, con un incremento anual del 30% de los casos.

¿Y para conseguir que deje de ser la ciudad más sucia de España?

El otro día me reuní con empleados de Emaya. Se trata de personal preparado, con ganas, que hacen muy bien su trabajo, pero que en estos momentos carecen de coordinación entre las direcciones de la empresa. A nivel político la gestión que se sigue provoca que no se vacíen las papeleras, no se baldeen las calles y los vehículos son inadecuados. Además la limpieza es la imagen y tenemos un importante problema de proliferación de grafitis, de trastos y coches abandonados. Todo lo anterior hace que sea imprescindible que pongamos en marcha un plan de choque importante para revertir esta situación y dejar de ser la ciudad más sucia de España.