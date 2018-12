Medicina, digitalización y pacientes 2.0: "El sector sanitario debe aprender a aportar valor y a compartir en red"

La transformación digital ha supuesto una gran revolución en todos los ámbitos, especialmente en el de la salud, ya que en un momento en el que la inmediatez lo es todo, el paciente es cada vez más exigente y "más impaciente, lo quiere todo rápido, bien y con la mejor tecnología posible", explicaba esta semana Eva Añón, social media strategist y formadora en redes sociales para el sector salud, en el Club Diario de Mallorca, donde tuvo lugar el 23º Foro BusinessDMallorca, dedicado en esta ocasión a la medicina, la digitalización y los pacientes 2.0.

Bajo el título de 'El rol de los profesionales sanitarios ante las nuevas demandas del cliente', la especialista en redes sociales puso sobre la mesa el gran reto que supone para quienes trabajan en el sector de la medicina adaptarse a la transformación digital. "La cuarta revolución industrial nos ha imbuido, es un proceso muy rápido del que no podemos escapar", destacó durante el multitudinario evento.

"La tecnología deber ser una herramienta que utilizar y si no sabemos qué hacer con ella no nos vale para nada", incidió la formadora, poniendo énfasis así en la necesidad real de que el sector sanitario se forme en competencias digitales. Para que esto sea posible destacó siete factores clave: el liderazgo, la mentalidad, el cliente en el centro, nuevas formas de organización del trabajo, big data, formación digital para profesionales y mejora continua. Aunque también resaltó algunos inconvenientes que les están impidiendo en la actualidad conseguirlo:la falta de actitud y, sobre todo, la escasez de adaptación por parte de las organizaciones.

El paciente es la pieza fundamental de este puzzle, es alguien que hoy en día entra en internet para asesorarse sobre su estado de salud, de hecho cuando el paciente llega a casa tras acudir a la consulta médica busca información en la red para contrastarla con la que le ha proporcionado el facultativo. "El 25,2% de los clientes, según diversas estadísticas, realiza la búsqueda en Wikipedia y el 55% lo hace en blogs profesionales", puntualizó Añón.

Debido a estas nuevas demandas por parte de los pacientes el sector sanitario debe actualizarse tecnológicamente de una forma vertiginosa y estar, por lo tanto, presente en la red. Sin embargo existe un gran problema que les impide hacerlo al ritmo adecuado: el tiempo. Según la conferenciante, una de las principales barreras que los profesionales sanitarios argumentan es la falta de tiempo para adaptarse a las nuevas tecnologías, un inconveniente que tanto ella como Frederic Llordachs, cofundador de Doctoralia y ponente en este BusinessDMallorca, consideraron que "es actitudinal", pues según destacaron, "a la semana se invierten unas cinco horas utilizando WhatsApp, por lo tanto podemos sacar tiempo si queremos aprender".

Las exigencias de los clientes son las que hacen necesaria la presencia en redes sociales de los profesionales de salud. No se trata solo de una cuestión de reinventarse o de adaptarse, teniendo en cuenta el elevado número de pacientes que realiza consultas médicas en la red, se trata de un acto de responsabilidad estar presente en internet y ofrecer información fidedigna. Por lo tanto, es fundamental que los profesionales sanitarios aprendan a "comunicarse de otra manera, a aportar valor, a ayudar, a compartir y a conseguir entre todos comunidades online", señaló Añón, quien añadió que "haciendo todo esto se están creando una marca personal", es decir, que mientras el sector sanitario aprende en redes sociales y aporta valor desarrolla su marca personal, porque los usuarios/pacientes verán como necesaria la información que aportan y por lo tanto acudirán siempre a ella.



Telemedicina

La inmediatez que exige la sociedad actual ha hecho que la telemedicina cobre especial importancia. "Ya se están monitorizando pacientes, así se evitan acudir a la consulta y mediante control remoto el médico sabe si sus niveles están bien", resaltó la formadora. Además, Llordachs destacó algunos ejemplos de lo que denominó "salud conectada", como Symptomate, una aplicación móvil que brinda una evaluación precisa del estado de salud; o Doctivi, página web que ofrece información directa de pediatras, psicólogos y logopedas. Así, el cofundador de Doctoralia destacó la importancia de la interoperabilidad, es decir, de la habilidad de varios sistemas para intercambiar información y utilizar la intercambiada, pues la información "debe ser trabajable", puntualizó.

Cabe destacar que Eva Añón culpó a las organizaciones de la falta de formación digital del sector sanitario, pues según ella son los directivos de las mismas quienes deben ofrecer a sus trabajadores el nivel de competencias digitales que necesitan. "Tendemos a pensar que el problema es que los profesionales están obsoletos, pero el inconveniente es que las organizaciones no se acaban de centrar", argumentó. Es aquí donde se hace patente la importancia de dos de esas siete claves que la formadora destacaba: el liderazgo y las nuevas formas de organización del trabajo, ya que son los directivos de las empresas los responsables principales del papel digital de los profesionales sanitarios y es fundamental que la organización del trabajo de los mismos se reorganice, por ello Añón denunció que las horas de telemedicina en muchas ocasiones no son consideradas horas de empleo. "Hay que cambiar el sistema de trabajo de los profesionales, si están haciendo telemedicina hay que considerar que pertenece a su horario. Si desde arriba no asumen estos cambios es difícil que los profesionales evolucionen", apostilló.



Amenazas

Las nuevas tecnologías han entrado en el sector sanitario como un huracán, creando una gran revolución, por ello muchos profesionales en ocasiones se sienten amenazados, ¿las máquinas nos quitarán el trabajo? Añón y Llordachs responden con un contundente "no". "La tecnología es una herramienta que utilizar, hay que verla como algo positivo, como algo que nos va a ayudar", resaltó la formadora. El cofundador de Doctoralia, por su parte, puntualizó que "la inteligencia artificial no nos sustituirá, sino que nos ayudará muchísimo".

De hecho, la maestra digital del sector sanitario quiso resaltar que tras toda esa tecnología hay un gran equipo profesional, que la tecnología no sustituirá, sino que hará posible que, como ocurre con el proyecto NaoTherapist, mediante inteligencia artificial se pueda ayudar en el proceso de recuperación y rehabilitación de personas enfermas, "un avance enorme que hace posible que no sea necesario desplazarse para ello".