Cata Coll (Pòrtol, 2001), dejó Mallorca a los 18 años para seguir su objetivo:dedicarse al fútbol profesional. Hoy, como portera del FC Barcelona, juega en la Primera División Femenina y está considerada como una las porteras con mayor proyección del fútbol español. Vistiendo los colores blaugrana la mallorquina se ha proclamado campeona de liga y de Champions.

Llamamos a esta sección ‘Dones d’empenta’. ¿Se considera una mujer emprendedora?

Emprendedora sí, en parte porque para poder seguir mis metas con 18 años me fui de casa. Nunca había vivido sola y soy de un pueblo pequeño en el que todo el pueblo es como tu familia. Me daba respeto salir, pero tenía que tomar una decisión y la tomé. Por eso creo que emprendedora es aquella persona que en un momento dado toma una decisión para cambiar su vida aunque haya mucho riesgo en ello.

¿Cómo está llevando el parón obligado por su lesión?

Es una lesión física, pero sobre todo muy mental. Hay días muy duros en los que no quieres seguir hacia adelante, pero sé que esto forma parte del juego y se asume de la forma más positiva posible. La verdad que ahora me siento muy bien y con ganas de recuperarme lo antes posible y poder disfrutar de lo que más me gusta.

¿Cuál es la situación del fútbol femenino en Mallorca?

Sabemos que el Collerense ha sido un club que ha apostado siempre y de ahí a que salieran jugadoras muy buenas como por ejemplo Patri y Mariona, que tengo el lujo de compartir vestuario con ellas. Es verdad que hay más clubs que también están apostando fuerte como el Son Sardina o el Atlético Baleares y ojalá esto siga creciendo. Hay mucho que mejorar, como todo en la vida, y ojalá un día las chicas de la isla no tengan que salir fuera para vivir del fútbol.

Los títulos del fútbol femenino no se celebran con el mismo entusiasmo por parte de la prensa o la afición, ¿qué sensaciones le produce alzar una copa y no tener igual reconocimiento que sus compañeros?

Bueno creo que cada vez hay más expectación y la prensa nos da la importancia que tenemos, pero personalmente cuando alzo una copa no miro si salgo en una portada o no. Pero ahora todo eso está cambiando, hace un mes éramos más de 91.000 personas viendo en el Camp Nou un partido de fútbol femenino, las cosas están cambiando positivamente y eso hace que tengamos más ilusión en todo.

Tradicionalmente, el fútbol se ha considerado un deporte de hombres. Incluso la afición había sido mayoritariamente masculina. ¿En qué momento se encuentra ahora el fútbol femenino?

Nos encontramos en un momento espectacular, creo que hemos conseguido que mucha gente se aficione a nosotras, lo hemos visto en todos los récords de espectadores que estamos batiendo. Hace unos días jugamos la final de la Champions y se desplazaron unos 15.000 aficionados a Turín a vernos y apoyarnos, creo que esos números dicen mucho del momento en que nos encontramos.

¿A qué situaciones de desigualdad se enfrentan las futbolistas?

Bueno creo que en el tema salarial es obvio, pero creo que tampoco nos tenemos que fijar en eso ya que tampoco generamos aún lo que generan ellos. También las condiciones son muy bajas, hace poco firmamos un convenio, pero con condiciones muy bajas. Sin embargo, pienso que a nivel de oportunidades está habiendo un cambio muy grande y nosotras, las que estamos ahora, lo que más queremos es que todas las niñas y niños tengan las mismas oportunidades y ahora estamos luchando por ello.

«No puede ser que aún no se den en la televisión todos los partidos de Liga Iberdrola»

¿Qué se debería hacer para darle la vuelta a esta situación?

Que los medios de comunicación nos ayuden, que se nos den más visibilidad, porque no puede ser que aún no se den en la televisión todos los partidos de Liga Iberdrola. Y que nos den la oportunidad de que nos conozcan, que vean que simplemente es fútbol, ni femenino ni masculino, fútbol.

¿Siente que su generación ha propiciado un cambio en el fútbol?

Sí, obvio. Mi generación y generaciones pasadas. Yo siento que he tenido el camino más fácil por todo lo que han hecho mis compañeras de generaciones pasadas y nosotras ahora tenemos que hacer lo mismo, para que las niñas de mañana tengan el camino mucho más fácil

¿Qué tendría que pasar para que veamos más mujeres en ámbitos en los que siguen siendo minoría: científicas, directivas de empresas...?

Creo que poco a poco se van dando pequeños pasos, es verdad que como mujer tienes que demostrar más lo que vales y te cuesta más. ¿Qué tendría que pasar? Pues exactamente no lo sé. Que la empresa tanto privada como pública apueste por ellas. Y pudiésemos llegar a un punto en que este tipo de preguntas ya no fueran necesarias. Aunque también es verdad que cada vez hay más mujeres que deciden montar sus propios negocios siendo emprendedoras y directivas de las mismas.

La igualdad en el campo de juego. ¿Solo se conseguirá si hay igualdad en los despachos?

Bueno, depende, creo que no se trata de que haya más mujeres o más hombres, simplemente que los que estén, apuesten de verdad en ello, que se dejen la piel igual que nosotras lo hacemos.