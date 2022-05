OK Mobility introduce el método de pago online a través de Bitcoin para sus servicios de movilidad contratados a través de su web okmobility.com. De esta manera, la empresa de movilidad global se convierte en la primera del sector en España, y de las primeras en todo el mundo, en aceptar criptomonedas como opción de pago.

Con esta novedad, y como parte de su actual estrategia de innovación y digitalización, OK Mobility sigue incorporando nuevas opciones para facilitar y simplificar el proceso de pago de sus reservas online, con el objetivo de continuar mejorando la experiencia de sus clientes.

De esta manera, los clientes de OK Mobility pueden elegir pagar sus reservas online con Bitcoins aplicables a los servicios de movilidad que la compañía ofrece en las principales ciudades de España, Portugal, Italia, Alemania, Francia, Grecia, Malta y Croacia. Una opción aplicable también sobre todos los vehículos que componen su oferta de movilidad y sobre cualquiera de las tarifas disponibles en la web.

Este nuevo medio de pago online se incorpora a los métodos ya disponibles, como son el pago mediante tarjeta o a través de Amazon Pay. Ahora, con la incorporación de esta moneda digital, los clientes tienen a su disposición una nueva forma de pago eficiente, segura y de fácil intercambio.

Pedro Pablo Sastre, Chief Marketing & Digital Officer, asegura que "este método de pago no solo simplifica el proceso de reserva, sino que, además, se trata de un método 100% fiable y seguro". "Nuestros clientes pueden entrar en la web de okmobility.com, tramitar su reserva como lo hacen habitualmente y, a la hora de proceder al pago, encontrarán la opción de BTC que les permitirá realizar una transacción instantánea y sencilla".

Por su parte, Othman Ktiri, CEO de OK Mobility, afirma que "vivimos ya en plena era tecnológica y no podemos obviar que cada vez más personas se suman a esta nueva economía digital. En este sentido, en OK hemos incorporado y desarrollado la tecnología necesaria para anticiparnos, una vez más, a las nuevas tendencias de consumo y demandas de nuestros clientes, incorporando Bitcoin (la criptomoneda por excelencia) dentro de nuestros procesos de reservas".

Además de Bitcoin, OK Mobility ya está trabajando en la introducción de nuevas criptomonedas entre sus opciones de pago.