Los hoteles de Canarias registraron un 16% más de reservas en la semana de las protestas del 20A

Las reservas para disfrutar durante unos días o semanas de los hoteles del Archipiélago continúan en franco crecimiento y refuerzan así las previsiones de que 2024 será otro año de récords para la industria turística. La semana pasada, la que discurrió entre el lunes día 15 y el domingo 21, es decir, la de

y las jornadas previas de agitación y de llamamientos a la movilización ciudadana, las reservas hoteleras se incrementaron en las Islas un 15,8% con respecto a las mismas fechas de 2023. Un notable aumento que, sin embargo, no es suficiente para que Canarias se suba al podio de los destinos españoles con mayor crecimiento de las reservas. De hecho, la Comunidad Autónoma pierde 1,6 puntos de cuota en el mercado nacional pese a que ese incremento de casi un 16% es, cabe insistir, más que sensible. La razón es que el alza de las reservas en los otros cinco grandes destinos turísticos del país es aún mayor que la registrada en los establecimientos del Archipiélago. ¿Tienen algo que ver en este menor aumento comparativo las manifestaciones del pasado sábado? ¿O las informaciones de los tabloides ingleses asegurando que la turismofobia había llegado a Canarias? No. No se observa ninguna tendencia ni cambio en ese sentido. Cuando menos por ahora.

Entre los pasados días 15 y 21 –las manifestaciones fueron el sábado 20–, los hoteles de la región acapararon un 13,6% de las reservas formalizadas en los establecimientos de toda España. Es decir, que de cada cien habitaciones precontratadas en los alojamientos del país, cerca de 14 son para quedarse en hoteles del Archipiélago. Pues bien, los establecimientos de la Comunidad Autónoma representaban a estas mismas alturas del año pasado un 15,2% del total de reservas en España, de ahí esa pérdida interanual de 1,6 puntos de cuota de mercado. En la misma semana de 2023, Canarias era el tercer destino nacional con más camas o habitaciones precontratadas, así que estaba en el podio justo por delante de Baleares. La semana pasada, en cambio, el archipiélago mediterráneo y el archipiélago atlántico intercambiaron posiciones, con lo que Canarias cayó al cuarto lugar de este particular ranking. Cataluña, con hasta un 18,4% del total de reservas; Andalucía, con un 17,5%; y Baleares, con un 15,8%, superaron ese 13,6% de cuota de las Islas.

Las reservas se incrementaron una media del 38% en los otros cinco grandes mercados de España

Los datos de la plataforma de inteligencia turística TravelgateX, adelantados por Hosteltur, muestran, por tanto, que la región ha dado un pequeño paso hacia atrás en lo que a cuota de mercado se refiere, si bien el número de reservas sigue aumentando por encima de los dos dígitos.

Canarias superaba a Baleares a estas alturas de 2023, pero han intercambiado posiciones

La planta hotelera de Andalucía contabilizó la pasada semana un 25,2% más de reservas que en los mismos días de 2023; los establecimientos de la Comunidad Valenciana anotaron un incremento del 29%; los de Baleares registraron un alza del 37,9%; y los de Cataluña, de hasta un 43,4%. Por último, en los alojamientos de la Comunidad de Madrid vieron cómo la demanda se disparaba y apuntaron la friolera de un 55,5% más de reservas que en las mismas fechas de 2023. Así pues, mientras que la subida del número de habitaciones precontratadas se quedó en el Archipiélago en ese nada desdeñable 15,8%, en los otros cinco grandes destinos turísticos españoles el aumento medio fue ligeramente superior al 38%. La razón fundamental de que los hoteles de las Islas hayan anotado el incremento más bajo del país –de los seis grandes mercados turísticos, para ser exactos– parece estar relacionada con el final de la temporada de invierno, que es el período de mayor facturación para la industria turística regional. Nada que ver con las manifestaciones del 20A. «No observamos ningún cambio de tendencia especial para el destino [Canarias], y no hay ningún cambio en el comportamiento de los británicos en origen; ni las reservas ni el volumen de búsquedas han tenido hasta el momento ningún cambio significativo o anómalo», explicó Toni Raurich, director de eBooking.com, en declaraciones a Hosteltur.

En el caso de las reservas hechas por británicos, el precio medio por noche en lo que va de 2024 es de 160 euros, un 5% por encima de la media de 2023.

