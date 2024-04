La cadena mar-industria reclama "acción y anticipación" ante la caída del consumo de pescado nacional

"Acción y anticipación". Esos fueron dos de los términos más empleados este jueves en el seno de la presentación del informe La pesca, la acuicultura y la industria transformadora en España: retos para su sostenibilidad, elaborado por el Consejo Económico y Social de España, con el objetivo de paliar la caída del consumo de pescado nacional y hacer frente a la competencia de terceros países exportadores. Como recordó su presidente, Antón Costas, es la primera vez que un estudio de este calibre se ha dado a conocer públicamente en un evento realizado en la comunidad autónoma. "Galicia es el núcleo del sector pesquero español", abundó, poniendo en valor el "consenso común" alcanzado entre los 60 consejeros y consejeras que han participado en la elaboración de un documento que busca contribuir a "mejorar la calidad" del debate público y de las decisiones adoptadas por las Administraciones.

En el acto, celebrado en Vigo, se expusieron las principales conclusiones sobre los desafíos y las prioridades para la cadena de valor del mar. Un conjunto de cuestiones que a ojos de los ponentes presentes deben abordarse desde el punto de vista medioambiental, pero sin olvidar el enfoque socioeconómico.

En este sentido se pronunciaron tanto Isabel Artime, secretaria general de Pesca, como Manuel Pérez, presidente del Consejo Económico y Social de Galicia. Ambos acompañaron a Costas en la inauguración de la sesión, mencionando entre los retos más inmediatos a abordar la falta de relevo generacional que padecen la pesca, la acuicultura y la industria transformadora a nivel nacional, la inclusión de la mujer y el cumplimiento de los planes de igualdad, la conciliación laboral, la innovación, la digitalización o la transición energética.

"Para la gente del mar, lugar de trabajo y domicilio se identifican durante su vida a bordo", señaló al respecto Pérez, que remarcó la importancia de reducir la siniestralidad en los barcos mejorando las condiciones. De igual forma se pronunció Artime, destacando que muchas de las recomendaciones planteadas en el informe del CES son medidas que ya ha aplicado o está aplicando el Gobierno central, incidiendo en la necesidad de buques nuevos "adaptados a la pesca que nos toca hacer en el futuro", y recordando la necesidad de garantizar "unas reglas de juego justas" respecto a los productores extranjeros.

Esta cuestión fue una en la que más hincapié hicieron los ponentes, en una mesa moderada por el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, en este caso en calidad de consejero del Consejo Económico y Social de España y como presidente de la Comisión de Trabajo de Agricultura y Pesca encargada de la elaboración del informe. Participaron en ella el secretario general de Anfaco-Cecopesca, Roberto Alonso; la directora general de Conxemar, Yobana Bermúdez; el presidente de Apromar, José Carlos Rendón; y la vicepresidenta de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Carmen Navas. Una de sus mayores preocupaciones es, como advirtieron, que el 70% de las ventas de productos del mar en España llega por las importaciones.

Vivir otros 100 años más

"Uno se da cuenta de que tenemos muchos retos por delante", remarcó Alonso en su intervención, subrayando que estudios como el del CES "tienen que llevarnos a la acción para que el sector siga vivo otros 100 años más". Ante la caída de las ventas de pescado, recetó una "promoción a gran escala del consumo". También insistió en la bajada del IVA a los productos del mar, la lucha contra las fake news y las imitaciones plant-based, o la necesidad de reforzar la vigilancia y el control contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDR).

"Hay que ser más quirúrgicos", añadió a renglón seguido el responsable de la patronal conservera española, resaltando la importancia de "bloquear" las importaciones de aquellos operadores contrarios a la sostenibilidad de la actividad. Ya sea porque carezcan de permisos o licencias de cualquier tipo, contribuyan a la sobreexplotación o empleen trabajo forzoso e incluso mano de obra esclava.

Responsabilidad sostenible

Sobre sostenibilidad también se pronunció Bermúdez, un tema que para la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y Acuicultura es sinónimo de "responsabilidad". "Todos queremos un sistema alimentario sostenible", matizó, y para ello es indispensable la "anticipación". "Anticiparse a los cambios va a ser la clave para afrontar el futuro", puntualizó.

La directora general de Conxemar también abordó la problemática que gira en torno al relevo profesional, cuya solución pasa sí o sí por "profesionalizarse" y digitalizar las fábricas. "Tenemos que cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones, educar bajo el principio de que somos un sector bonito, atractivo y en el que se puede llegar alto", señaló. A fin de conseguirlo, "no podemos hablar de que España nos marca las políticas, las políticas se marcan en Europa", agregó. Y reclamó unidad: "Si no vamos todos de la mano, no vamos a conseguir absolutamente nada".