Los Veintisiete piden más ambición a Bruselas en sus medidas para el campo

La última batería de medidas planteada la semana pasada por la Comisión Europea para facilitar el cobro de ayudas y simplificar los criterios medioambientales que tienen que cumplir los agricultores para acceder a los subsidios agrarios de la Política Agrícola Común (PAC) van en la "buena dirección", aunque los Veintisiete consideran que "no son suficientes" y que Bruselas debe completar el plan con otras iniciativas "más ambiciosas", ha reclamado el ministro belga de agricultura, David Clarinval, que ostenta la presidencia semestral de la UE, tras la reunión celebrada este lunes por los ministros de agricultura europeos en la capital comunitaria.

"Las medidas serán un primer paso concreto que vamos a dar para responder a algunas de las preocupaciones de los agricultores europeos pero el Consejo considera que no es suficiente. El Consejo invita a la Comisión Europea a completar estas medidas con otras más ambiciosas. Habida cuenta de la complejidad, es necesario aprobar medidas que tengan un impacto concreto a corto, medio y largo plazo", ha dicho el belga tras un primer debate sobre las medidas anunciadas por Bruselas.

En nombre del Gobierno español, el ministro Luis Planas ha llegado a la reunión urgiendo a la Comisión Europea a que acelere en los ámbitos en los que sea necesario legislar para intentar sacar adelante los cambios necesarios durante esta misma legislatura. "No podemos quedarnos cortos. La Comisión Europea tiene que dar un paso adelante", ha indicado pidiendo medidas efectivas.

900 tractores

Los ministros se han reunido en Bruselas con la presión de los agricultores de nuevo muy presente y la sede del Consejo rodeada de un estricto perímetro de seguridad, para contener las protestas y evitar que llegaran hasta el edificio del Consejo. Aun así, unos 900 tractores han conseguido colarse hasta el corazón del barrio europeo donde los agricultores han protagonizado altercados contra las fuerzas de seguridad, quemando mobiliario urbano y lanzando botellas, a lo que la policía ha respondido con cañones de agua y gases lacrimógenos.

"El recurso a la violencia es algo que no podemos aceptar. Es contraproducente. No es la manera de negociar", ha recordado Clarinval poco antes de reunirse, junto con el comisario europeo de agricultura, Janusz Wojciechowski, con representantes del sector, entre los que han estado el representante de Asaja, José María Castilla. "Podemos calificarla como una reunión de buenas prácticas, pero la realidad es que a día de hoy no tenemos nada nuevo sobre la mesa. Las elecciones se acercan y significa que si hay alguna toma de decisión (…) nos llevaría al largo plazo", ha recordado.

Régimen voluntario

Además de las propuestas ya planteadas hace unos días por la Comisión, una mayoría de países -la presidencia belga ha recibido 500 sugerencias en las últimas semanas- quieren cambios en algunos de los requisitos medioambientales (los llamados BCAM) que deben cumplir obligatoriamente los agricultores para acceder a las ayudas de la PAC. Concretamente, respecto a la BCAM 6 sobre la cobertura mínima del suelo en los períodos más sensibles, la BCAM 7 sobre la rotación de cultivos y la BCAM 8 sobre las tierras en barbecho.

"Conseguiremos mejores resultados el ecorrégimen pasa a ser voluntario y no una obligatoriedad, porque incentivar es siempre mejor que obligar para la puesta en marcha de prácticas más respetuosas con el medio ambiente", ha admitido el comisario Wojciechowski, partidario también de introducir más flexibilidad en la definición de lo que son circunstancias excepcionales para limitar la penalización a los agricultores y de examinar la revisión del marco de ayudas de estado para aumentar las llamadas ayudas de minimis, aquellas que los Estados miembros no tienen que notificar a la Comisión porque no llegan a un umbral mínimo.

El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, segundo por la izquierda, durante su intervención. / AP

Según el polaco, "teóricamente" sería posible revisar las normas antes de que termine el actual mandato legislativo si gobiernos –"hay una mayoría de estados a favor", ha dicho- y Parlamento Europeo reaccionan con rapidez. "Yo estaría a favor. De esa forma lograríamos atender a los agricultores", ha dicho durante la rueda de prensa que está abierto a revisar el reglamento actual de la PAC, que entró en vigor en 2023, antes de las elecciones de junio. "Queremos avanzar rápidamente en la transición de las normas BCAM", ha confirmado Clarinval.

Mejores controles

Los gobiernos también han reclamado un procedimiento de adaptación de los planes estratégicos más sencillo y la revisión del artículo 120, una mejor coordinación de los controles y la subida de las ayudas de minimis. Todas estas medidas, ha recordado Clarinval, están relacionadas con la aplicación de la nueva PAC pero los problemas que sufre el sector también tienen otras razones como el pacto verde europeo, el impacto de la guerra de Ucrania o los acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países.

España también ha defendido la eliminación o limitación del uso de fotos georreferenciadas, por la complejidad que conlleva su uso para los agricultores, así como la reducción de un 50% de los controles sobre las explotaciones de menos de 10 hectáreas. Esta medida, según Planas ministro, reduciría la carga administrativa y beneficiaria a 345.000 de las 620.000 explotaciones en España, lo que significa que "un 55,6% de nuestros declarantes quedarían exentos de las condiciones vinculadas a la condicionalidad de la PAC".