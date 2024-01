Investigan el Badajoz-Pontevedra de Segunda Federación por presunto amaño

El Badajoz acumula disgustos en presente, futuro y ahora también en pasado. El conjunto blanquinegro estaría siendo investigado por un presunto caso de amaño en el encuentro disputado el pasado 20 de mayo entre el equipo pacense y el Pontevedra, donde los del Nuevo Vivero se impusieron en su estadio a los gallegos por la mínima en un duelo trascendental para mantenerse en Primera Federación.

El Badajoz llegaba a aquel duelo con la necesidad imperiosa de ganar. Solo le valía una victoria si quería conservar sus opciones de mantenerse en la categoría. Cualquier otro resultado le condenaba al descenso a Segunda Federación a falta de una jornada. El encuentro avanzaba sin que ninguno de los dos pudiera adelantarse en el marcador. Ese resultado no le valía a los locales. Mediada la segunda parte, llega la acción de la polémica. Los blanquinegros tienen el balón y sirven un envío en profundidad. Todo parece indicar que es un mal pase y que el guardameta Álvaro Cortés lo va a atrapar sin mayores complicaciones. De forma inesperada e inexplicable el balón se le escurre entre las manos y le queda el gol en bandeja a un francirón que lo celebra antes de introducir el esférico en la portería. Era el minuto setenta y tres y suponía el tanto que le daba el triunfo al Badajoz en un duelo vital. Esa victoria le permitía salir del descenso y llegar al partido decisivo de Córdoba dependiendo de sí mismos.

Al acabar el partido, la polémica estaba servida. En las redes sociales no se hablaba de otra cosa. "Esto es muy sospechoso"; "¿Amaño en el Nuevo Vivero?" y otros mensajes del mismo estilo se leían en las redes una vez finalizado el partido. Pero eso no es todo. La acción y el posterior triunfo olía raro hasta en el bando ganador. En las gradas y aledaños del estadio se comentaba con estupor la jugada. También en la sala de prensa. Pero el desconcierto fue eclipsado por la euforia de una victoria que le permitía seguir soñando. No obstante, una semana después los blanquinegros cayeron a los infiernos de la Segunda Federación tras caer en Córdoba.

Presunto amaño

Según ha informado ABC este encuentro, que ya levantó muchas sospechas en su día por la extraña forma de producirse, estaría siendo investigado, según la documentación extraída por este medio. Un portero y un defensa del conjunto gallego habrían denunciado ser 'tocados' por rivales del Badajoz en la víspera del choque. Precisamente sobre el guardameta, Álvaro Cortés, planea la duda de todo el asunto, pues fue el principal protagonista del lance. "Yo no quiero ser mal pensado, pero...", dijeron en la narración del encuentro para Radio Pontevedra. Los gallegos no se jugaban nada en este envite, pues ya estaban descendidos. Da la sensación de que el caso del posible amaño del Badajoz-Pontevedra solo acaba de comenzar.