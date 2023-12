Era la Europa League la última esperanza de un Sevilla que sufre una de las situaciones más agónicas de su historia. Los de Diego Alonso perdieron 2-1 este martes contra el Lens, a pesar de controlar el encuentro, por la falta de efectividad de cara a portería. Adiós a Europa.

Los rojiblancos tuvieron la posesión del balón, dominaron el encuentro al ritmo de Rakitic y Soumaré, pero no transformaron en goles su superioridad en el terreno de juego. Y es que en el fútbol, los goles lo son todo. El Lens quería demostrar por qué no ha perdido nunca en casa en Champions, liderado por las ocasiones de Wahi. Supo resistir y aprovechar las oportunidades en forma de penalti que transformó en gol Frankowski, que empató Ramos tras otro lanzamiento desde los 11 metros. Pero que no servía de nada, porque Fulgini hacía el 2-1. Los locales acaban la fase de grupos siendo terceros de la tabla y con la posibilidad seguir luchando por la Europa League.

Al Sevilla no le queda nada. La realidad es que su objetivo esta temporada pasa por no descender en LaLiga y probar suerte en Copa del Rey. Y es que lo más probable es que Diego Alonso salga por la puerta de Nervión en las próximas horas. El vigente campeón se despide de su queridísima Europa League.

El Sevilla monopoliza la primera parte, sin premio

El Sevilla saltaba al campo con una alineación alterada por el lleno en la enfermería. Hasta 14 bajas tenía Diego Alonso, entre ellas las de sus fieles laterales (Jesús Navas y Acuña) y la de los sancionados Ocampos y Fernando. El planteamiento era atrevido, con una defensa de tres formada por Ramos, Gudelj y Kike Salas y con Pedrosa y Juanlu como carrileros, lo que dejaba entrever la idea clara de romper los espacios y aprovechar el desequilibrio de ambos jugadores. Arriba, un Óliver Torres que volvía a la titularidad para acompañar a En-Nesyri.

Los primeros compases del partido señalaban la realidad de un Sevilla al borde del abismo. Control, posesión y tranquilidad del conjunto de Nervión que intentaba llegar a portería en forma de centros laterales gracias a la velocidad de Juanlu por la derecha, que volvía loco a Frankowski. La alta presión sevillista se veía reflejada en una cesión del Lens, que iba a desencadenar la primera ocasión del encuentro pero que taponó la robusta defensa francesa.

Una zaga que sufría con las transiciones rápidas del Sevilla, que tuvo el primero desde fuera del área bajo las botas de Rakitic, pero que se chocó con un paradón de Samba. Punto y final de una primera mitad en la que los de Diego Alonso intentaban romper las costuras de la zaga del Lens, pero todos los balones se estrellaban del guardameta de los locales. El Lens, por su parte, esperaba un posible exceso de ansiedad del Sevilla, para salir al ritmo de Wahi. Se dedicaban a esperar los Franck Haise. Claro que a ellos, el empate les valía.

La lluvia adormece a los rojiblancos

La segunda parte arrancaba bajo una torrencial lluvia, que rentabilizaba Wahi en la primera ocasión del Lens que se estrellaba en las manos de Dmitrovic. Una tormenta que le dio a los locales la chispa que necesitaban, jugando rápido y robando dos balones en el centro del campo que pudieron costar caros.

A pesar de ello, en el primer acercamiento rojiblanco, Pedrosa estuvo a punto de adelantar al Sevilla con un tiro con el exterior que se estrellaba con el palo. Se desesperaba Diego Alonso en la banda, sin saber que su agonía iba a alargarse con un penalti de Soumaré a Facundo Medina y que transformaba Frankowsi con un trallazo por la escuadra, imposible de parar.

La situación era la peor de las posibles para el Sevilla. Estaba fuera de Europa y no le quedaba otra a Diego Alonso que adelantar líneas para buscar los dos goles que necesitaba, y lo hizo con la entrada de Rafa Mir.

El sueño frustrado

Estaba siendo mucho más contundente el Lens en esta segunda parte, jugando más minutos en el centro de campo. El gol les ayudaba a nivel anímico y técnico. Pero entonces un agarrón de Facundo Medina a En-Nesyri desencadenaba en un penalti ejecutado por Sergio Ramos que paraba Samba de primeras, pero estaba adelantado, lo que provocó su repetición. Esta vez, la experiencia del camero hacía el empate tras un tiro al estilo 'panenka'.

El Sevilla estaba nerviosísimo. Ramos se disfrazó de delantero y subía a rematar todo, Rafa Mir se la jugaba de chilena. Pero el gol no llegaba. Y entonces la agonía rojiblanca fue aprovechada por una contra del Lens que acabó con un gol en el descuento de Fulgini. El Sevilla había soñado, pero el vigente campeón de la Europa League vive en una pesadilla constante.