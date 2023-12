El tono de alivio de Antonio Vadillo evidenciaba que lo había pasado mal en el encuentro de su equipo ante el Olmissum croata en el Palau d’Esports de Son Moix. «Estoy contento porque el partido se había complicado», dijo en la sala de prensa. El técnico del Palma Futsal reconoció que el conjunto croata se lo había puesto muy difícil. «Es una demostración más de que este tipo de partidos son muy complejos y en los que se dan situaciones diferentes a los de la Liga española, pero lo hemos sacado con trabajo, sufrimiento y buen juego, sobre todo en la segunda parte», comentó ante los periodistas.

El jerezano admitió que en los veinte minutos iniciales no rindieron al nivel que le hubiera gustado. «Nos ha costado entrar en el partido y ponernos por detrás en el marcador nos ha generado dudas. También nos han sorprendido un poco por un posicionamiento defensivo cuando salíamos de presión y nos ha costado más, faltándonos fluidez. Además, en los duelos individuales era complicado porque ellos son muy corpulentos y nos lo hacía todo más complicado. Hemos tenido ocasiones para haber empatado en la primera parte y en la segunda ya hemos corregido dos o tres cositas y hemos estado bien. Ahí ya creo que ha sido una parte completamente nuestra. Con 4-2 hemos vuelto a encajar pero el equipo se ha rehecho bastante bien y hemos metido el 5-3 que ya nos ha dejado tranquilos», argumentó.

Elogios a Moslem

El preparador elogió a Moslem por su gran actuación ya que anotó dos grandes goles justo en el momento en el que el Palma Futsal más lo necesitaba. «No me gusta individualizar porque en cada partido aparece alguno, pero es verdad que Moslem tiene un talento brutal y es uno de esos jugadores que cuando tiene el día es capaz de poner el pabellón boca abajo. Como entrenador lo disfruto porque no dejo de ser un aficionado a este deporte y lo que ha hecho hoy -por ayer para el lector- ha sido un disfrute», finalizó.