👋🏻 @afckairat it will be a pleasure to meet again in the @UEFAFutsal



🫶🏻 @MarlonVelasco8 será un orgullo reencontrarnos en casa y tenerte enfrente en un banquillo de un doble campeón de Europa



😱 Quién nos lo iba a decir hace unos años…#CampeóndeEuropa… pic.twitter.com/knYTfINi6Q