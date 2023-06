“Som com som perquè sabem qui som” reza el lema de la campaña de abonados del Mallorca Palma Futsal, que ha visto la luz este martes en la primera iniciativa del campeón de Europa para el curso que viene. Es un lema que define a la perfección a la entidad isleña, que nunca ha perdido su esencia en sus 25 años de historia, lo que hace que la próxima temporada sea especial por alcanzar una cifra tan señalada.

La campaña se basa en poner de relieve los valores que han llevado al club al éxito y que ahora no van a cambiar por mucho que sea el campeón de Europa. Club humilde, acostumbrado a luchar fuera y dentro de la pista, con los recursos limitados que obligan a multiplicar los esfuerzos para competir, acostumbrado al adiós de sus estrellas y a reinventarse, comprometido con la sociedad mallorquina, preocupado por mantener la moda por un deporte casi inexistente en Mallorca hasta el boom del Mallorca Palma Futsal y dar relevancia a lo que realmente importa que es la gente y el respeto máximo a un deporte que cada vez va a más. La esencia es no perder la cabeza por ganar un título, de la misma manera que antes mantenía la calma y la fe en el trabajo y el esfuerzo para esperar un premio que llegó el año pasado en forma de título europeo.

🎥 El spot de la campaña de abonados 2023/24

💚 𝐄𝐒𝐒𝐄̀𝐍𝐂𝐈𝐀



💚 𝐄𝐒𝐒𝐄̀𝐍𝐂𝐈𝐀



"Som com som perque sabem qui som"

El spot de la campaña muestra a un niño que cuelga en su habitación el póster de los campeones de Europa y que ahora se ha hecho del Mallorca Palma Futsal porque gana títulos y su abuelo, Tomeu Quetglas, la única persona que ha vivido los 25 años de historia del club, amigo inseparable de Miquel Jaume, se sorprende porque nunca le había comentado nada al respecto y tira del álbum familiar para contarle la historia del club de su vida, el que siempre mantuvo su esencia, que antes jugaba de blanco y en Manacor, que antes no ganaba títulos, más bien perdía finales y tandas de penaltis y que él es del Mallorca Palma Futsal porque es suyo, como si fuera parte de la familia y porque lo importante no es el título de ahora si no el camino recorrido y la esencia como club, con una personalidad muy marcada desde sus inicios. La campaña precisamente aboga en respetar la esencia de las cosas y no crecerse ante los éxitos porque son pasajeros y lo importante es lo que somos y nunca perder la perspectiva de las cosas.

Las renovaciones de los abonos, en marcha

El club activó la campaña de renovación de abonos este mismo martes tras la presentación de la misma. Se mantienen los abonos de costumbre con cinco opciones: abono general, familia, infantil, reducido y el VIP. Los abonos de la pasada temporada pueden renovar su localidad hasta el 30 de junio tanto de forma telemática, através del link que reciben personalizado en su correo electrónico, como de forma presencial en la sede del club, abierta de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas los días laborables.

A partir del 5 de julio se abrirá el plazo a las nuevas altas ya que los días 3 y 4 de julio serán para los cambios de localidad de los antiguos abonados. El precio de los abonos es de 125 euros el general, 220 el familiar, 80 en infantil, de 3 a 16 años, y el reducido, para jubilados o personas que sufren alguna discapacidad. Luego está el abono VIP, con acceso al párking y a la sala VIP que cuesta 800 euros y que está destinado a empresas o a aquellas personas que quieren un trato preferente o quieren una colaboración mayor con el club.

Tirado: “Seguimos siendo un club familiar”

El director general del Mallorca Palma Futsal, José Tirado, declara que “para el club será una de las campañas más importantes y más bonitas de la historia del club, ya que este año será el 25 aniversario y es una campaña que está llena de sentimiento. También será en un año muy especial porque hemos conseguido nuestro primer título, seguramente el más importante que podamos conseguir. Un año más, estamos preparados para disfrutar de una temporada que será apasionante y hemos intentado realizar una campaña llena de cariño y, sobre todo, hemos intentado representar lo que ha significado el Mallorca Palma Futsal durante toda su historia y durante todo su camino”.

Sobre el vídeo promocional de la campaña, Tirado ha destacado que “ésta es la realidad del Palma. El lema lo deja claro porque así lo sentimos. ‘Som com som perque sabem qui som’. El vídeo está protagonizado por Tomeu Quetglas, el actual presidente del club, amigo íntimo y compañero de camino de Miquel Jaume, y tengo claro que en estos 25 años no hemos perdido la esencia. Seguimos la misma gente, unos que entraron un poco más tarde y otros que se han tenido que marchar, pero, al final, seguimos siendo el club familiar con la pasión que empezamos hace 25 años en Manacor, llenos de sueños, de ilusión y ganas de crecer. A día de hoy, el Mallorca Palma Futsal es quién es y hemos conseguido el mejor título que podíamos tener porque el secreto es este. Todo el cariño, toda la pasión y todo el esfuerzo que un grupo de gente, durante muchísimos años hemos puesto y seguiremos igual”.

🗣️ José Tirado



“𝐄𝐧 𝐞𝐬𝐭𝐨𝐬 𝟐𝟓 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐧𝐨 𝐡𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐢𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐲 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐦𝐨𝐬 𝐬𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐮𝐧 𝐜𝐥𝐮𝐛 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫”https://t.co/HCKjlztS9L#Essència#Somcomsomperquèsabemquisom#Campañadeabonos pic.twitter.com/8uz0uLfQ0R — Mallorca Palma Futsal (@PalmaFutsal) June 27, 2023

“Año tras año vemos como nos quitan jugadores, que tenemos que reiniciar el proyecto, pero creo que somos el número uno en el mundo en tener una esencia diferente, en reestructurarnos y en pasión. En el vídeo podemos ver al nieto de Tomeu que, como todos los niños, quiere ser del Palma porque somos campeones, y nos llena de orgullo, pero nosotros no vamos a perder nuestra perspectiva. Nos haría mucha ilusión volver a hacer récord de abonados, pero no por la Champions League, por ser como somos. Podemos garantizar que seguiremos trabajando por seguir soñando, por seguir compitiendo, por estar entre los mejores, pero sin perder la esencia y seguir teniendo este club que, para nosotros, es diferente”, asegura el director general.

Tirado también señala que “creamos una campaña para un año muy bonito en el que competiremos en seis competiciones diferentes y necesitamos de todos para poder volver a disfrutar y tener otro año mágico. Desde el club trabajaremos para seguir soñando”. Por otra parte, también habla sobre el precio de los abonos y comenta que “los socios podrán disfrutar de uno de los mejores equipos del mundo, de un equipo que competirá y peleará por todo, a un precio asequible. Todo vale dinero y todo cuesta, pero, como siempre, hemos hecho el máximo esfuerzo para que todas las familias y todos los aficionados al deporte puedan disfrutar de esta esencia”, afirma el director general del Mallorca Palma Futsal.

Por su parte, el entrenador del equipo, Antonio Vadillo, comenta que “el vídeo refleja lo que somos, lo que es el Mallorca Palma Futsal, nuestra esencia y lo que vamos a seguir siendo. José, en sus últimas exposiciones públicas, comenta que nuestro objetivo no es ganar otra Champions League y, evidentemente, la vamos a pelear, pero el objetivo es que el club se mantenga en el tiempo siendo competitivo, que es muy complicado”.

Sobre la parcela deportiva, el técnico jerezano destaca que “a pesar de las salidas y entradas, seguiremos siendo el equipo que somos. Hemos vuelto a hacer un equipo competitivo, dentro de nuestros recursos y, a partir de allí, lo que hemos hecho siempre. Comenzaremos a entrenar y vamos a ganarnos nuestro sitio en la pista. Es muy importante tener el apoyo de nuestra afición, se ha demostrado en los últimos años y en especial en este último, tanto en Son Moix, como en el Velòdrom Illes Balears. Anímo a los aficionados a seguir apoyándonos. Entre todos, cuando estamos unidos, somos capaces de competir con los mejores”, asegura Vadillo.

Logo especial para el 25 aniversario La próxima temporada será especial para el club porque cumple 25 años desde su fundación. Apenas quedan días para la fecha exacta del aniversario, ya que el club se fundó el 14 de julio de 1.998, pero los actos para conmemorar esta gesta se desarrollarán a lo largo de toda la próxima temporada. El primer paso que ha hecho el club es diseñar un logo especial para reflejar esta fecha señalada y que ya luce en la campaña de abonos del próximo curso ya que realmente es la primera iniciativa que pone en marcha la entidad de cara a la próxima temporada. Este logo acompañará al escudo en todos los soportes y eventos del curso que viene, incluso, en las equipaciones oficiales de los partidos.