La presión que ejerció el público del Palau en el segundo partido de la final fue un factor inesperado, pero que jugó un papel importante en la victoria del Barça. Todos los protagonistas azulgranas lo reconocieron y el que más, Nikola Mirotic, a quien el público despidió puesto en pie, mientras el jugador agradecía también el apoyo. La escena dejó un regusto a despedida, por el anuncio del club de que rescindirá el contrato del hispanomontenegrino cuando concluya la temporada. Si la final se decide en el Wizink en los dos próximos encuentros, habrá sido el último encuentro de Mirotic como azulgrana.

”Lo que hemos vivido esta noche en el Palau no lo he vivido nunca en mi carrera. Quiero ganar la Liga por ellos. Este público nos ha acompañado desde el primer día y con este amor y con este apoyo no les puedo fallar”, relató Mirotic, que recorrió la pista de una punta a otra devolviendo el aplauso. “Quiero acabar esto de la mejor manera”, aclaró.

Fue una de las noches en las que Mirotic, con sus 25 puntos y 31 de valoración, justificó su condición de estrella. Apareció en los momentos decisivos y suya fue la ayuda en defensa en los últimos seis segundos sobre Llull, la que evitó el que el base madridista tirara con comodidad y decidiera en la última jugada. “Me fui a ayudar a ‘Sato’ porque Sergio mete ocho de 10 estos tiros”, explicó Mirotic, que agradeció el respaldo que ha sentido en los últimos días, sobre todo tras filtrarse su salida.

“Los compañeros han estado conmigo todo este tiempo, como la afición, pero lo de hoy ha sido el trabajo colectivo”, remarcó el ala-pívot azulgrana, que dejó claro que no ve opciones de seguir en el Palau. “He sentido más amor que nunca y por mí seguiría pero por lo que yo sé no hay ninguna opción de continuar”.