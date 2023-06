El central de la Real Sociedad Robin Le Normand está saboreando sus primeras horas en la selección española después de haber sido incluido por primera vez en una convocatoria de cara a la Final Four de la Nations League. El defensa hispano-francés no necesitó mucho tiempo para decidirse tras recibir la llamada de Luis de la Fuente.

Según explicó a 'Sefútbol', "cuando eres niño, es una hipótesis. Cuando llegué a la Real era una hipótesis, pero no lo piensas. Miras tu carrera, he estado ocho años en España, y cuando me llama el seleccionador la decisión se toma de forma muy rápida. La Federación me ha ayudado a quedarme tranquilo, todo ha sido muy rápido".

Tras obtener la nacionalidad española, Le Normand reconoció que “es un paso muy importante, esto es muy bonito y estoy con muchas ganas”. El defensa tiene claro lo que se espera de él. Según comentó, “la Real me ha formado para ser competitivo, me he adaptado muy bien y seguiré en esa línea. Hay que ser contundente atrás con buena salida de balón, e integrarme bien con el grupo para que el equipo sea muy colectivo y disfrutemos todos juntos”.

Adaptación

Su adaptación no será un problema. Le Normand apuntó que “voy con gente que conozco. Hay mucho nivel y muy buenas personas. Tengo muchas ganas de verlos. Los conozco del campo, pero como rivales. Ahora serán compañeros. Espero que juguemos bien. Hay que disfrutar e ir a ganar”.

Y de cara a su posible debut ante Italia, comentó que “será muy especial. Son selecciones internacionales, es tu objetivo desde pequeño. Voy con muchas ganas y es como llegar a un sueño. Hay mucho trabajo, es como un sueño que se hace real”.