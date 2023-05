Mestalla en Valencia (mayo 2023) y un arranque. “No fue la primera vez”. El Metropolitano en Madrid (septiembre 2022). El Nuevo Zorrilla en Valladolid (diciembre 2022). Son Moix en Mallorca (febrero 2023). Camp Nou en Barcelona (marzo 2023) y para terminar, otra vez, con la imagen de Mestalla del pasado domingo sin olvidar ese muñeco colgado de un puente de Madrid camino de la ciudad deportiva de Valdebebas. "¿Hasta cuándo?", se pregunta Vinicius rotulando las imágenes en castellano, portugués e inglés en un largo mensaje que ha divulgado a través de su cuenta de Instagram. Termina con una sentencia rotunda: "No es fútbol, es inhumano".

El delantero del Madrid, que ha recibido esta mañana del lunes la visita del presidente Florentino Pérez, relata lo que ha vivido cada vez que ha abandonado el Bernabéu. "Cada partido fuera de casa ha sido una sorpresa desagradable. Y han sido muchas esta temporada", ha revelado Vinicius, quien ha emitido dos comunicados en apenas 24 horas tras lo que sufrió en Mestalla. El primero fue para denunciar que "España es un país racista" y el segundo para argumentar con imágenes lo "inhumano" que le resulta jugar fuera del Bernabéu.

"No son casos aislados"

"Amenazas de muerte, muñeco ahorcado, muchos gritos criminales…", va relatando el delantero brasileño, recordando que todos esos insultos racistas siempre caían, según él, "en casos aislados" o de "un torcedor". Pero ha sostenido Vinicius que “no son casos aislados sino episodios continuos repartidos por varias ciudades de España (incluso en un programa de televisión)”.

Y para que no haya dudas de los episodios de racismo que ha sufrido quedan, como ha recordado Vinicius, "las pruebas en el vídeo", además de precisar que "cuántos de esos racistas tuvieron nombres y fueron expuestos en Internet. Yo respondo para facilitarlo. Cero".

De ahí, que haya insistido en sus quejas. "¿Qué más hace falta para criminalizar esas personas? ¿Fueron castigados deportivamente los clubs? ¿Por qué los patrocinadores no sancionan a La Liga? ¿Las televisiones no se incomodan de transmitir esa barbarie cada fin de semana?", son una serie de preguntas que se hace el jugador del Madrid. "El problema es gravísimo y los comunicados ya no funcionan nunca más. Culparme de actos criminales tampoco".