La mallorquina Juana Camilion optará en la madrugada del lunes al martes a una de las 36 elecciones del Draft de la WNBA, la liga profesional de baloncesto estadounidense, que se celebrará en los Spring Studios de Nueva York. Una vez acabado su brillante ciclo universitario en las Iona Gaels, la base formada en el CB Molinar y el Bahía San Agustín, de 24 años y 1,78 metros, tiene difícil ser una de las elegidas en las tres rondas, pero no pierde la fe en poder cumplir su sueño.

El interés de los Washington Mystics por tenerla a prueba alimenta sus esperanzas, aunque competirá con cerca de noventa jugadoras. "Es muy complicado, pero me presento y a ver qué tal. Es algo increíble, otra experiencia que voy a vivir. Y si no sale, pues no sale", admite visiblemente ilusionada en declaraciones a IB3 Televisió.

🏀@juanacamilion es presenta aquesta matinada al 𝗗𝗿𝗮𝗳𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗪𝗡𝗕𝗔 #WNBADraft



💫Els @WashMystics s'han interessat en la mallorquina després d'una trajectòria brillant a la lliga universitària amb @IonaWBB



👇Aquestes són les seves sensacions abans de la gran cita pic.twitter.com/7g7r79Q4X1 — Esports IB3 (@EsportsIB3) 10 de abril de 2023

La internacional en las categorías inferiores, que antes de dar el salto a Estados Unidos pasó por el Picken Claret de Valencia en su primera temporada de junior, cierra su etapa universitaria con un promedio de 14.2 puntos, 5.6 rebotes, 3.8 asistencias y 2 robos en la NCAA.

Camilion, que fue la MVP y la mejor defensora de su conferencia y disputó el March Madness, tiene en mente regresar a España para jugar en la Liga Femenina la próxima temporada, pero su vida podría cambiar si es 'drafteada' para seguir un camino por el que ya han transitado Marta Fernández y Alba Torrens.