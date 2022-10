El español Alejandro Cañizares se ha situado en la tercera posición del Mallorca Golf Open (DP World Tour-Circuito Europeo) con 6 golpes bajo el par del campo (71), dos más que el líder provisional, el inglés Marcus Armitage (-8). Segundo en la clasificación del torneo mallorquín, que arrancó este jueves en el campo de Son Muntaner, es el danés Rasmus Hojgaard (-7).

Cañizares, que llega a la isla avalado por sus buenas actuaciones en el Open de España (ocupó el puesto 20), el Alfred Dunhills Links (28) y el European Master (7), finalizó el recorrido con ocho 'birdies' (un golpe bajo el par del hoyo) y dos 'bogey' (un golpe por encima del par del hoyo).

Su tarjeta solo fue superada en la jornada inaugural del Circuito Europeo por Armitage, quién hizo 8 'birdies', 10 golpes en el par del hoyo y ningún 'bogey', y por el danés Hojgaard.

"Estoy muy orgulloso de lo que he hecho hoy. Comencé con un 'birdie' pero lancé la bola al agua en los hoyos 11 y 12. En este momento de la temporada no me puedo dar el lujo de pensar en estos fallos", analizó el malagueño en declaraciones a la organización del torneo.

Otros dos golfistas acompañan a Cañizares en la tercera plaza con 6 golpes bajo par: el neerlandés Daan Huizing y el austríaco Lukas Nemecz.

Los españoles Alfredo García-Heredia y Álvaro Quirós, empatan en la clasificación en el puesto 31 con dos golpes bajo el par del campo; Pep Anglés ocupa el puesto 45 junto a Sebastián García y Adrián Otaegui con 1 golpe bajo par.

Por encima del par del campo finalizaron Nacho Elvira (+1), Ángel Hidalgo (+1), Santiago Tarrío (+3), Diego Dupin (+5), García-Sebastián (+8) y Salva Montulet (+10).

Uno de los favoritos de la representación española, Rafa Cabrera-Bello, ha finalizado sexagésimo segundo al entregar una tarjeta igualando el par del campo (71) con cuatro 'birdies', dos 'bogey' y un doble 'bogey'.

El Mallorca Golf Open, penúltimo torneo del calendario regular del DP World Tour para la temporada 2022, reparte 2.030.044 euros en premios.

Compiten 120 golfistas en busca de las últimas plazas para formar parte del grupo de 60 deportistas que competirán del 17 al 20 de noviembre en la Race to Dubai.