El Club Nàutic S’Arenal (CNA) ha recibido con consternación la noticia del fallecimiento de Juan Miquel Catany, quien fuera presidente del club entre los años 1973 y 1994. Catany y sus juntas directivas tomaron el relevo de la presidencia de Antonio Galmés y lideraron la construcción y la segunda ampliación del puerto, hasta dejarlo tal como hoy lo conocemos.

Nacido en Llucmajor en 1936, de carácter emprendedor, desarrolló su carrera como arquitecto técnico de profesión. Heredó de su padre, miembro fundador del club, la condición de socio del CNA y gracias a su gran pasión por el mar y la navegación tanto a vela como a motor se convirtió también en miembro fundador del Club Nàutic S'Estanyol. A sus 86 años, el fallecimiento de este histórico líder coincide con la celebración del 70 aniversario del CNA.

Durante su presidencia, que abarcó dos decisivas décadas desde poco antes de la muerte de Franco hasta poco después de los Juegos Olímpicos de Barcelona ‘92, Catany defendió la náutica al frente de la entidad en plena transición española.

La junta directiva del CNA quiere trasladar, en nombre de todo su personal y asociados, su más sentido pésame y todo su cariño a sus familiares de esta importante figura en la historia del club y de la náutica balear, en especial a su mujer Francisca y a sus dos hijas, María Luisa y Juana María.

“Para toda la familia del CNA, la pérdida de don Miquel ha sido todo un mazazo. Hace poco, coincidiendo con el 70 aniversario celebramos hace poco una comida de ex directivas, con ex miembros de juntas y ex presidentes del club, y disfrutamos mucho de su presencia. Estaba con el humor de siempre, riendo mucho, y lo pasamos en grande”, recuerda Òscar Estellers, actual presidente del CNA.

“Aparte de su histórico legado, ya que fue el encargado de la gran modernización y reforma del club, toda su vida estuvo muy vinculado al mar y siempre fue una persona de club. Cada fin de semana estaba en el club comiendo con su mujer y sus hijas, y era una persona encantadora. Lo echaremos mucho de menos. Hemos recibido mensajes de multitud de gente de otros clubes, socios y amigos, y nos sumamos a ellos para dar nuestro más sentido pésame y un fuerte abrazo a su familia”, remacha.