Tomeu Riera Morro, presidente del Comité Balear de Árbitros, recogerá el Premi Diario de Mallorca de Deporte 2022, que ha recaído en el colectivo por su lucha contra la violencia en los terrenos de juego y en las gradas. Tras 18 años en el cargo, afronta su última legislatura en una época marcada por los incidentes en los campos de fútbol, apoyando junto a la FFIB el parón histórico para erradicarla.

¿Qué significa para el colectivo arbitral balear recibir el Premi Diario de Mallorca de Deportes?

Para nosotros es un orgullo poder recibir este premio por nuestro trabajo contra la violencia en el fútbol en Balears. Creo que con el parón dimos un gran paso para detenerla. Estamos en un momento en el que se tendría que erradicar completamente. La gente debería concienciarse de que no debe tener cabida dentro del mundo del deporte. Ni de forma verbal ni física.

¿Cuántos años lleva como presidente del Comité?

Este año se cumplen 18 desde que entramos. Para mí ha sido una gran satisfacción, pero también ha habido algunos problemas. Hoy en día la gente no es tan responsable como era antes. Casi no nos vemos con los árbitros, pero las nuevas tecnologías lo han cambiado todo. Nos tenemos que adaptar.

¿Hasta cuándo se ve en su puesto?

Me comprometí hasta esta legislatura. Cuando acabe se ha terminado para mí estar aquí. Si después la FFIB me necesita, puedo ayudar en lo que sea.

¿Qué ha cambiado desde que empezó hasta ahora?

Cuando entré la gente era más responsable. Me gustaría que la gente, sobre todo los jóvenes, estuviesen más implicados.

84 partidos a sus espaldas arbitrando en Primera División. No lo puede decir todo el mundo.

Por aquel entonces éramos muchos más árbitros y pitabas mucho menos. Éramos treinta e igual arbitrabas cada 3-4 semanas. Ahora casi arbitran cada semana.

¿Era más sencillo arbitrar sin tantas cámaras?

No es que fuera más fácil, pero no se escapaba nada a la televisión. En un partido en el que me agredieron había cámaras. El programa Estudio Estadio ofreció unas imágenes y hubo un periodista que fue contra mí porque era de ese club. Jugaban figuras de renombre y para él no lo hice bien. Me machacó y me afectó bastante.

¿Ve necesario que los árbitros hablen tras los partidos?

Estoy totalmente en contra. Porque después la prensa, el entrenador o el jugador que sea puede tergiversas las palabras. Si se respetase lo que ha dicho, me parecería muy bien, pero se dice lo que conviene.

¿La violencia en el fútbol tiene solución?

La violencia siempre tiene solución. Lo que no la tiene es aquel padre, madre, espectador, jugador o directivo que la emplea. Esto no se podrá detener nunca en la vida, porque siempre saldrá algún esperpento. Si la gente pensase un poco no existiría, pero es muy difícil de parar.

El parón fue un hecho histórico. ¿Para que sirvió?

Había árbitros que querían arbitrar y otros que no. La Federació tomó una gran decisión, que fue decir que había que parar un fin de semana a favor de erradicar la violencia. Fue algo positivo y creo que la gente se mentalizó de que no tiene que ir al fútbol a insultar o a pegarse.

¿Cómo es su relación con Medina Cantalejo, presidente del Comité de Árbitros de la RFEF?

Con Luis me he llevado bien toda la vida. Él arbitraba en Segunda y yo en Primera y cuando ascendió yo le informaba. Nos une una amistad de muchos años.

¿Qué opinión le merece el VAR?

Antes había un criterio. Ahora hay dos. Hay tecnologías muy buenas, pero que no son el VAR. Me parece bien y tenemos que respetarlo.

¿Hay cantera en el arbitraje balear?

Cuando llegué teníamos 140 árbitros, ahora tenemos 418. Es gente joven, preparada y capacitada, pero también han de poner ellos de su parte. Siempre les predico que un árbitro tiene que ser humilde en el campo, no ha de ser prepotente y tiene que respetar a todo el mundo si quiere que le respeten. Espero que cojan afición al arbitraje. Que tengan voluntad y maneras. Queremos que puedan llegar arriba y buscamos cantidad y calidad.

¿Ve a Mateu Busquets en Primera en un futuro próximo?

Mateu es un gran árbitro en el campo y fuera de él una gran persona. Tiene un gran futuro en el arbitraje. Se prepara mucho. A la larga puede llegar a Primera División.

