El Mallorca Palma Futsal buscará seguir con su buen juego en su visita de esta noche (20:45 horas / LaLigaSportsTV) al Pabellón Nuevo de Santa Coloma. El cuadro mallorquín visitará, en esta tercera jornada, a uno de los equipos más jóvenes de la competición, el Indústrias Santa Coloma.

Los catalanes llegan al duelo con la necesidad de conseguir sus primeros puntos de la presente campaña, por lo que seguro que saldrán dispuestos a regalar una alegría a su afición y complicarán el partido a los de Antonio Vadillo. Por su parte, el Mallorca Palma Futsal llega tras cuajar un excelente partido ante el Movistar Inter, demostrando que son un equipo solvente y efectivo que puede aspirar a todo esta temporada.

Los mallorquines pelearán por los tres puntos para seguir escalando posiciones en la tabla y colocarse en la zona alta de la clasificación. Vadillo volverá a tener bajas para el duelo ante Industrias y no podrá contar con Hossein Tayebi y Moslem Oladghobad que se encuentran concentrados con la selección iraní para disputar la Copa Asia.

En la faceta deportiva, el conjunto balear llega en un excelente estado de forma. El nuevo proyecto va cogiendo forma y los recién llegados poco a poco van adaptándose al plan de Vadillo. Jugadores como Mario Rivillos o Jesús Gordillo, que el año pasado prácticamente no tuvo participación con el primer equipo, emergen como nuevos líderes en la parcela ofensiva del Palma y suplen con garantías las bajas de Nunes e Higor de este verano.

La plantilla comienza a rodar y en cada actuación han ido apareciendo destellos de lo que el entrenador gaditano pide a sus jugadores. En la primera jornada en Manzanares ya se pudo ver el buen juego de los mallorquines, aunque faltó efectividad en los últimos metros. Problema que se solventó el pasado fin de semana en Son Moix, en el que se venció (5-4) al Movistar Inter, con un resultado que no hace justicia a la actuación balear, que fue muy superior a su rival que solamente pudo maquillar el marcador en las últimas acciones del encuentro. El Mallorca Palma Futsal buscará encontrarse de nuevo con ese buen estado de forma y solventar algunos errores puntuales para no ceder y conseguir volver a la isla sumando los tres puntos en el casillero.

Por su parte, el Industrias Santa Coloma todavía no ha puntuado en esta temporada, aunque su situación en la tabla no corresponde con la calidad del equipo. Son una plantilla muy joven, eléctrica y que no suele perdonar en las transiciones. Los catalanes se sienten cómodos cuando el partido se rompe y se convierte en un correcalles, en esas acciones, los de Santa Coloma suelen salir ganando, por lo que los mallorquines deberán controlar el juego durante los cuarenta minutos y no dejar que el partido enloquezca. El Industrias Santa Coloma perdió frente al Barça en la primera jornada (5-6) y en casa de Jaén FS (3-2) en la segunda. Resultados muy ajustados contra dos rivales complicados. El Palma no podrá relajarse y deberá hacer un partido muy serio tanto en defensa como en ataque para sacar un resultado positivo