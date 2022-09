El Fibwi Palma ha presentado este miércoles oficialmente a tres de sus nuevas piezas. Rafael García, Manel Signes y Joseph Smoyer han sido presentados oficialmente ante los medios como tres de las incorporaciones del Fibwi Palma para una temporada en la que el equipo mallorquín ansía regresar a la LEB Oro. En un acto en el que los tres jugadores han estado acompañados por Mateu Bordoy, segundo entrenador del equipo, tanto Signes como García y Smoyer han evidenciado su ambición y ganas de ayudar al equipo a lograr el objetivo en esta temporada. Bordoy ha señalado, sobre Rafa García que “es un jugador que lee muy bien el juego y defensivamente es un jugador listo que es muy intenso y agresivo. No tenemos ninguna duda de que nos va a a aportar muchísimo y más en la posición de base”. Sobre Signes ha comentado el segundo técnico del Fibwi Palma que “es un jugador de talento y está trabajando muy duro en los entrenamientos y sacrificándose. Es un jugador polivalente que puede jugar de tres o de cuatro y, de hecho, en el Ciutat de Palma ya jugó al cuatro y lo hizo a la perfección”. Finalmente sobre Smoyer ha comentado que “es nuestro techo. Es un jugador joven que vive su primera experiencia fuera de Estados Unidos. Está trabajando muy bien en los entrenamientos y va mejorando día a día. En la pintura creemos que va a ser determinante, aunque ahora está en un periodo de adaptación”.

RAFA GARCÍA: “Desde que Pau Tomàs me explicó el proyecto me llamó la atención”

Rafa García vive su primer año en el Fibwi Palma llamado a ser uno de los jugadores más destacados del equipo debido a su experiencia en la LEB Plata. “Desde que hablé con Pau y me presentó el proyecto me llamó muchísimo la atención por la ciudad y por los jugadores que han pasado por aquí y luego han tenido oportunidades”, ha indicado García, añadiendo: “Creo que el bloque que podemos formar es muy bueno. Tenemos a bastantes jugadores que conocen la liga y los que van viniendo nuevos pueden causar un impacto. Creo que puede ser un paso importante en mi carrera y que puedo mejorar tanto individualmente como colectivamente”.

Para el base andaluz la idea de poder jugar junto a Feliu es positiva. “Creo que podemos ser compatibles y que los dos, a nivel defensivo, podemos apretar mucho a los rivales. El otro día ya se vio en el partido que podemos aportar y creo que puede ser bueno para el equipo”, ha explicado el ex de Obradoiro y Gran Canaria. Sobre la LEB Plata en sí ha indicado: “Yo el año pasado jugué en Gran Canaria y creo que este año se ha dado un salto porque muchos jugadores de LEB Oro han bajado a LEB Plata y va a ser una liga muy competitiva”.

MANEL SIGNES: “Es la temporada en la que más ganas tengo de dar el máximo”

Otro jugador llamado a ser importante es Manel Signes. El jugador catalán ha dejado atrás una importante lesión de rodilla y está trabajando para volver al máximo nivel. “Después de una época dura en lo personal decidí retirarme de las pistas y la oportunidad que me han dado tanto Guillermo Boscana como Pau Tomàs significa mucho y afronto esta temporada como la temporada en la que más ganas tengo de dar el máximo y disfrutar de nuevo del baloncesto”, ha apuntado Signes, que ha señalado que la opción de fichar por el Fibwi Palma “ha llegado cuando menos me lo esperaba pero estoy profundamente agradecido”.

Sobre lo que puede ofrecer ha indicado Signes que “mentalmente he dado un paso adelante. Me rompí el cruzado y el menisco en años diferentes y di un paso adelante en el tema físico. Quiero aportar la mentalidad de trabajo y sacrificio y de no rendirnos. Habrán momentos complicados en la temporada seguro pero con el grupo humano que tenemos, que es espectacular y la calidad que tenemos todos sumaremos para lograr una temporada espectacular”. Ha añadido el catalán, de cara a los aficionados que “nos encantaría que el pabellón estuviera lleno. El baloncesto se tiene que valorar más. Podemos hacer que la gente disfrute. Va a ser un gran año y lo que les pediría es que vengan a animar y a gritar, que esto no será el teatro que vienen a ver un partido de baloncesto en el que se lo van a pasar muy bien”.

JOSEPH SMOYER: “Me gustó la idea de juego del equipo y de trabajar”

Finalmente, Joseph Smoyer, uno de los pívots del equipo y que mide 2,11 metros, ha reconocido sentirse ilusionado ante esta nueva etapa, la primera fuera de Estados Unidos. “Estoy muy ilusionado. Cuando hablé con Pau y me contó la idea de juego y del trabajo tan duro que íbamos a hacer me gustó”, ha comentado el estadounidense que se ha definido como un jugador que “trabaja muy duro y aporta mucha energía en cada partido. Creo que puedo aportar defensiva y ofensivamente al equipo. La idea es entrenar y trabajar duro teniendo una presencia importante en el interior”.

En cuanto a la decisión de venir a España a jugar ha apuntado Smoyer que “el baloncesto español está a un nivel muy alto y tener la oportunidad de jugar en la LEB Plata era algo que me ilusionaba tras acabar la universidad. Me gustó la idea de juego y también el nivel de jugadores con los que íbamos a contar”.

Acuerdo con Balearia

Balearia, una de las navieras más importantes de España y la única compañía marítima que conecta las cuatro islas, se une esta temporada al Fibwi Palma en el reto por volver a la LEB Oro. Así, el logo de la compañía lucirá tanto en los pantalones como en la camiseta de juego del equipo en este curso 2022-23. El acuerdo se ha presentado este jueves en la sala de prensa de Son Moix en un acto en el que han estado presentes Jaime de la Puente, director comercial de Balearia y Guillermo Boscana, presidente del Fibwi Palma.

“Llevábamos unos años en conversaciones, pero hasta este año no se había podido concretar. Han sido conversaciones complicadas pero gracias a la intervención de Jaime se pudo desatascar todo y firmar un convenio con Balearia a quienes estamos muy agradecidos porque es un muy buen convenio”, ha explicado Guillermo Boscana que ha señalado también que “para un club como nosotros, mallorquín, balear, que un sponsor lleve el nombre de la comunidad nos alegra. Lo único que podemos decir es que vamos a hacer todo lo posible para que estéis contentos y sigamos colaborando juntos”.

Jaime de la Puente, por su parte, ha señalado que “en Balearia estamos muy contentos tras firmar este acuerdo. No dejamos de ser una empresa local de dos territorios y lo que queremos es estar cerca de la gente nuestra y apoyar el deporte”.