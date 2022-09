El Palma Futsal consiguió vencer a ElPozo Murcia en los penaltis y hizo que el X Ciutat de Palma - Memorial Miquel Jaume THB Hotels se quedara en Son Moix. El conjunto dirigido por Antonio Vadillo dominó en todas las facetas del juego y demostró que esta temporada pueden ser uno de los rivales a tener en cuenta y aspirar a todo.

La fortuna quiso que el Palma comenzara por debajo en el marcador desde el inicio del partido. Un potente disparo de Valeiro en el minuto dos de juego y un tropiezo de Barrón bajo palos, hizo que la pelota acabara colándose en la portería local. A pesar de este primer varapalo, los mallorquines no bajaron los brazos y continuaron desarrollando su juego. El Palma Futsal continuó intentando construir la jugada desde atrás y no renunció a controlar el partido, dominando el balón y presionando fuerte arriba. El buen trabajo del conjunto dirigido por Antonio Vadillo hizo que el empate no tardara en llegar. Mancuso cortó un pase en media pista, jugó para Marlon que llegó hasta el fondo de la pista y cedió el balón al segundo palo para que Cainan rematara a placer e igualara de nuevo el electrónico.

El Palma dominó gran parte de la primera parte y ElPozo solamente pudo remediar momentáneamente el ataque mallorquín cuando, a falta de cinco minutos para el descanso, sacó la camiseta de portero jugador para intentar calmar las embestidas rivales. Por su parte, el conjunto palmesano continuó con su labor y finalmente consiguió adelantarse antes del descanso. Los árbitros señalaron la sexta falta del equipo murciano y Mancuso convirtió desde los diez metros. De esta manera se llegó al descanso, con ventaja en el marcador y habiendo logrado dar la vuelta al resultado.

La segunda parte comenzó con la expulsión de Tayebi por doble amarilla. La primera tarjeta fue por un forcejeo con un rival y la segunda por protestar esa acción. De todas maneras, el Palma Futsal volvió a rehacerse delante las adversidades y aguantó la inferioridad sin encajar. En los minutos siguientes, el partido se convirtió en un intercambio de golpes en el que ambos equipos compitieron de tú a tú, unos para ampliar la diferencia y otros para igualar el resultado. En ese momento, Vadillo movió el banquillo y sacó a la pista a Luan. Con el cambio en la portería, el entrenador gaditano intentó controlar más la posesión y evitar transiciones. Vadillo logró dominar la posesión y rebajar las pulsaciones en la pista.

Los últimos minutos del partido fueron apasionantes. Ambos rivales estaban dispuestos a llevarse el trofeo a casa y pelearon ferozmente para conseguir la victoria. El Palma no renunció a generar superioridades con las incorporaciones de Luan al ataque y el equipo murciano intentó aprovechar los robos para contraatacar rápidamente. Además, el conjunto peninsular también intentaba montar jugadas pacientemente. Al final, el Palma lo intentó de cinco y con incorporaciones constantes del portero hasta el final, pero ElPozo logró aguantar. El partido acabó decidiéndose en los penaltis.

El Sporting de Portugal se lleva el tercer puesto

El Sporting de Portugal consiguió el tercer puesto del X Ciutat de Palma - Memorial Miquel Jaume THB Hotels tras remontar (3-1) al Real Betis Futsal. El conjunto portugués fue capaz de dar la vuelta al marcador en la segunda parte, ya que los béticos llegaron al descanso dominando y ganando el partido. A pesar del resultado final, el partido fue muy igualado y los sevillanos pudieron sentenciar en la primera parte, pero los jugadores del Sporting mantuvieron la tranquilidad y acabaron matando ellos el encuentro en el último suspiro, cuando el Betis jugaba de cinco. A pesar de todo, el empate llegó. Fernan consiguió cortar un pase de Luan y aprovechó la ausencia del guardameta brasileño para igualar de nuevo el marcador.

FICHA TÉCNICA