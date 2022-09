El Fibwi Palma 2022-23 ya está en marcha. El equipo mallorquín ha llevado a cabo este jueves el primer entrenamiento de la pretemporada en el Palau d´Esports de Son Moix en una sesión de trabajo en la que no han estado presentes los extranjeros del equipo, puesto que están resolviendo algunos trámites burocráticos. Con la ayuda de Álex Rubio, Toni Bonet, Miquel Uguet y Xisco Gómez, jugadores del equipo nacional en el entrenamiento, el Fibwi Palma han empezado a sudar con el objetivo de lograr el ascenso a la LEB Oro. Ismael Tamba, Rafa García y David Font han sido los fichajes que han pisado la pista junto a los mallorquines Joan Feliu y Xavi Andreu, que están llamados a tener protagonismo en esta temporada en la LEB Plata.

Todavía falta el grueso del grupo que dirigirá Pau Tomàs, como son Viktor Kovacevic, Stefan Karapandzic, Qyemah Gibson, Joseph Smoyer, Milan Suskavcevic y Manel Signes, del que se ha anunciado hoy su fichaje. El técnico llucmajorer, que afronta este reto después de dos temporadas compartiendo banquillo con Álex Pérez, tendrá como ayudantes a Mateu Bordoy como segundo entrenador, al preparador físico Adriel Rodríguez y al fisioterapeuta Daniel Triguero.

Como nos gusta estar de vuelta. Arrancamos la temporada 2022-23!!!!! pic.twitter.com/7aot57vAqm — Fibwi Palma (@BahiaSanAgustin) 1 de septiembre de 2022

"Teníamos muchas ganas de que llegase este día”, ha reconocido Pau Tomàs. "Es la plantilla que queríamos. Todas han sido, prácticamente, las primeras opciones que queríamos incorporar. Es una plantilla ambiciosa que sabe que queremos lograr volver a la LEB Oro lo antes posible”, ha subrayado sin titubear. El preparador ha restado importancia a la juventud de la plantilla pese a la importancia del reto que tienen por delante. "Es algo que valoramos. Sabemos que vamos a jugar de nuevo contra plantillas que quizá sean más experimentadas que la nuestra pero tenemos ese valor y forma de entender el baloncesto. Queremos a gente joven que venga con hambre y con ganas de trabajar porque el volumen de trabajo que tenemos es elevado", ha apuntado convencido.

Por su parte Joan Feliu, capitán del Fibwi Palma, se ha mostrado ilusionado ante este inicio de curso. "Había ganas de comenzar una nueva temporada e intentar inculcar las cosas que yo aprendí de la dinámica y la forma de trabajar de este club a los jugadores nuevos", ha reflexionado. Feliu, que ya tuvo protagonismo en la LEB Oro el curso anterior, se ha mostrado encantado de haber sido elegido como uno de los referentes del vestuario. "El cuerpo técnico decidió que fuese así y yo estoy muy contento de que confíen en mi en esta nueva etapa y espero no defraudar en el trabajo que me pidan”, ha señalado. El mallorquín tiene clara la exigencia del club. "Sabemos que el objetivo no va a ser sencillo porque subir de plata a oro es complicado pero debemos ser positivos y, una vez se baja, se debe pensar en volver a LEB Oro”.