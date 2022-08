Rafa Nadal no estará en Montreal. El tenista mallorquín acaba de anunciar que es baja en el torneo canadiense debido a unas molestias que se produjo en el entreno de este jueves. El manacorí, que ha agradecido a los organizadores del Masters 1.000 su "comprensión y apoyo", no sumará puntos para un ranking ATP que este final de año sufrirá variaciones y que ahora mismo tiene al ruso Medvedev como número 1.

“Desde los días de vacaciones y mi posterior reincorporación a los entrenamientos todo ha ido bien estas semanas en lo que a entrenamientos y preparación se refiere. Hace cuatro días que empecé también a entrenar el servicio y ayer, tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia que hoy seguía ahí”, ha señalado Nadal en un comunicado.

“Hemos decidido no viajar a Montréal y proseguir con los entrenamientos sin forzar. Agradezco de corazón al director del torneo, Eugène y todo su equipo por la compresión y apoyo que siempre me han mostrado y hoy no ha sido una excepción”, añade en sus redes sociales.

“Espero volver a jugar en Montréal, un torneo que me encanta y que he ganado en cinco ocasiones ante un público que siempre me acogió con mucho cariño. No me queda otra que ser prudente a estas alturas y pensar en la salud”, concluye el tenista de Manacor, que ahora se centrará en el US Open.

El objetivo de Nadal, además de buscar su Grand Slam número 23, es sumar muchos más puntos que la temporada pasada, en la que solo disputó dos partidos, en Washington, después de Roland Garros. Sin Cincinnati en el calendario, porque antes de un Grand Slam prefiere entrenar y no competir, el campeón en el Open de Australia y Roland Garros de este año, y semifinalista en Wimbledon, aspira a rubricar una temporada en la que, más allá de las lesiones, está siendo más que buena.