Rafa Nadal tiene serias opciones de terminar 2022 como el número uno del mundo. Con 3.860 puntos en su contador, Medvedev ve muy complicado mantener su puesto en la cabeza del ranking ATP debido a la cantidad de torneos que disputará en la gira americana. El principal beneficiado de este reto mayúsculo es el mallorquín, que podría relevarle en lo más alto de la clasificación después del US Open. "Sé que Rafa Nadal será el número uno a final de año, a no ser que yo gane todos los torneos que juegue”, comentó Medvedev desde Los Cabos (México), donde compite esta semana. Nadal perdió la cabeza del ranking hace dos años y medio, en febrero de 2020, y ahora mismo se sitúa en tercera posición, justo por detrás del moscovita y el alemán Alexander Zverev, ahora lesionado.

Además, la situación sanitaria de Novak Djokovic, que no tiene el certificado de vacunación del coronavirus, dificulta su pelea por los primeros puestos. Pese a ganar Wimbledon, el serbio ocupa el sexto puesto con 4.770 puntos. A falta de una confirmación final sobre los torneos en Estados Unidos, 'Nole' ya se ha bajado del Masters 1000 de Montreal, en Canadá. El actual número 6 del mundo no figura en la lista de participantes del torneo que se disputa la próxima semana y es de esperar que tampoco lo esté en Cincinnati ni en Flushing Meadows.

En esta situación, Nadal tiene todas las papeletas para ser el número 1. De los torneos de la gira americana, el manacorí tenía la intención de participar en el Masters 1.000 de Montreal (al final no viaja, por lesión, según ha anunciado este viernes) y disputar el US Open, lo que se presupone le llevará a sumar muchos más puntos que la temporada pasada, en la que solo disputó dos partidos, en Washington, después de Roland Garros. Lo que es seguro es que no disputará Cincinnati porque antes de un Grand Slam prefiere entrenar y no competir. Nadal, campeón en el Open de Australia y Roland Garros, y semifinalista en Wimbledon, aspira a rubricar una temporada en la que, más allá de las lesiones, está siendo fabulosa en cuanto a resultados.