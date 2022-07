El campeón de los pesos pesados Tyson Fury (32-0-1, 23 KO) acudirá el próximo 21 de agosto al House Son Amar para presentar su espectáculo Official After Party Tour, en el que 'The Gipsy King' cuenta su historia de tragedias y superación tras una vida rodeada de alcohol, drogas y problemas de salud mental. Su visita a Mallorca será la única que realice en territorio español durante una gira en la que recorrerá Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, Extremo Oriente y Oriente Medio.

El púgil inglés, de 33 años y 2,06 m de altura, se retiró en abril tras protagonizar una histórica pelea contra Dillian White ante 94.000 espectadores en el estadio de Wembley, que terminó con victoria del mismo Fury por KO. Ahora, los medios británicos especulan con un posible regreso del 'Gipsy King' al ring para pelear contra el famoso actor de Juego de Tronos Hafthor Bjorsson. Mientras tanto, el británico disfruta de su retirada recorriendo el mundo con su show y tratándose de recuperar de una vida de lujos, peleas y excesos.