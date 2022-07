Mavi García: "No quiero presión, pero en el Tour lucharé por la clasificación general"

Margarita Victoria García Cañellas, conocida como Mavi García en el mundo del deporte (Palma, 38 años), acaba de regresar de Italia, donde el pasado domingo consiguió el primer podio de su carrera en una grande, tercera clasificada en el Giro Donne -novena y quinta en las dos anteriores ediciones-, la ronda italiana femenina de diez días y que la ha confirmado como una de las grandes protagonistas del pelotón internacional. Doble campeona de España, en ruta y contrarreloj, en los pasados campeonatos celebrados en Mallorca, por tercer año consecutivo, la corredora del UAE -el equipo del esloveno Tadej Pogacar-, y pese al tute que lleva a sus espaldas, se dispone a afrontar el Tour de Francia, que comienza el próximo día 24 de julio en los Campos Elíseos -el día que acaba el masculino- y que, durante ocho etapas, recorrerá algo más de mil kilómetros, con final en la cima de la Planche des Belles Filles. «Es difícil ganarlo, pero vamos a hacer todo lo que se pueda», afirma a este diario, antes de tomarse dos días de descanso y empezar la preparación para la ronda francesa, en la que tendrá como principal rival a la ganadora del Giro, la holandesa Annemiek van Vleuten, la número uno mundial. El tiempo y la experiencia le ha enseñado que debe vaciarse en cada etapa «para sentirme satisfecha», y a correr sin miedo. Se siente importante en el pelotón, como ha demostrado en el Giro, y quiere corroborarlo en el Tour, la gran prueba ciclista que este año se estrena en categoría femenina.

Podio en el Giro Donne. ¿Se lo cree?

Sí, por supuesto. Ha sido muy difícil, pero al final se ha visto recompensado el esfuerzo de todo el equipo para que yo pudiera acabar en el podio. Estoy muy feliz y está claro que lo hubiera firmado antes de empezar.

Ha quedado tercera en la ronda italiana, pero bien pudo quedar segunda. ¿Tiene una espina clavada?

Lo pagué al tener dos días muy malos. Hubo posibilidad de todo, pero viendo cómo me encontré aquel día, salí de la carretera y tuve que hacer un esfuerzo muy grande para coger al grupo. Fue la etapa en la que perdí el segundo puesto.

¿Van Vleuten, la número uno mundial y ganadora del Giro Donne, es imbatible?

Ha estado intratable en el Giro, pero a la vez la he visto más cerca que nunca. Antes había una diferencia abismal y ahora la diferencia es menor. Hay que seguir creyendo en que se puede. He subido un escalón y nunca se sabe. Imposible estar a su altura no lo veo en absoluto.

Se la volverá a encontrar en el Tour, a partir del próximo día 24.

Sí. Siempre es un aliciente correr con las mejores, y Van Vleuten lo es. Supone un plus de motivación para intentar hacerlo lo mejor posible y aspirar a lo máximo que se pueda.

¿Y cuál es lo máximo que se puede?

No quiero meterme presión, pero en el Tour lucharé por la clasificación general, como he hecho en el Giro. Al final que pase lo que tenga que pasar, pero aspiro siempre a lo máximo porque me veo con opciones y en forma.

En el Tour no hay contrarreloj, un factor que juega a su favor.

La contrarreloj no es algo que especialmente me vaya bien y en el Tour no hay crono, por lo que veo más posibilidades. Pero de ahí a pensar en ganar, es muy complicado.

La ronda francesa, que empieza en la Torre Eiffel el día 24, el mismo día que finaliza el Tour masculino, tendrá una repercusión sin igual en el ciclismo femenino. ¿Lo ven como una oportunidad?

Está claro que sí, la carrera va a ser televisada y tendrá una gran audiencia, seguro. Debe suponer un gran impulso para nuestro deporte y el femenino en general.

"A Van Vleuten la he visto intratable en el Giro, pero a la vez más cerca que nunca"

Van Vleuten tiene 39 años y usted 38, aunque empezó tarde en el ciclismo. ¿Esto supone una ventaja o un problema?

Tengo menos desgaste, aunque venga del mundo del duatlón (fue de las mejores de España y Europa). Llevo seis años en el ciclismo y espero al menos seguir otros dos más al máximo nivel.

Usted mejora como el vino. Es mejor a cada año que pasa.

Nunca hubiera imaginado que cuando empecé en el ciclismo que llegaría tan lejos. Tendría que haber empezado cinco años antes porque me da pena que me quede tan poco. Pero ahora estoy con una gran ilusión porque al ver que sigo mejorando me hace tener más ganas de seguir.

El dominio de las veteranas en el ciclismo femenino recuerda al del tenis masculino, con Nadal y Djokovic, con 36 y 35 años respectivamente. ¿Hay futuro en el ciclismo español, a quién ve como su sucesora?

No lo sé, salen muchas corredoras nuevas, es posible que salga alguien de montaña, o una sprinter, y hay muchas posibilidades de que aparezcan porque están más preparadas que nosotras, al menos que yo, que empecé tarde en el ciclismo, superada la treintena.

¿Cómo piensa preparar su participación en el Tour?

La temporada ya está hecha. Ahora descansaré un par de días en Mallorca y me ejercitaré para no perder la forma a partir del miércoles o jueves.

Ahora toca seguir y apoyar a Enric Mas desde la televisión. ¿Le ve en el podio de París?

¿Podio? No me gusta decir una cosa antes de que acabe. La carrera es muy larga y puede pasar de todo, pero está claro que es su objetivo y está perfectamente capacitado para conseguirlo. Está demostrando una buena forma y aspira a ello.