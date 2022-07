¿Mallorca es un buen destino para los turistas que quieren practicar pádel?

Por supuesto, Mallorca es un destino top en Europa para el turismo deportivo en general y especialmente para el pádel. En Pins hemos trabajado muchísimo este sector, con la experiencia de casi 6 años trayendo grupos de todas partes de Europa. Recibimos grupos durante todo el año, les programamos varios días de clases y partidos con jugadores locales.

Nunca he jugado al pádel y me gustaría probar, ¿que me aconsejaría?

El primer consejo que le daría a es recibir algunas clases bien en grupo e incluso mejor particulares. Aprender los golpes más básicos y a partir de ahí empezar ha jugar partidos con gente principiante del mismo nivel, partidos que podemos organizarle desde el Club, de esta manera además conocerás gente que está en tu misma situación.

¿Qué cree que tiene el pádel que engancha a tantas personas?

El pádel es un deporte donde se aprende rápido, cualquier persona con una pala puede meterse en un partido y divertirse, otra fase distinta es si quieres perfeccionar tu juego, en esta fase ya es necesario recibir clases. Es un deporte muy social, los pospartidos con tus amigos enriquecen muchísimo tu vida social, conoces gente nueva, ves que vas mejorando día a día y te vas enganchando prácticamente sin darte cuenta.

¿Cómo describiría Pins Padel a los jugadores que no lo conocen?

Somos un club familiar y ofrecemos un trato muy personalizado. Creo que tenemos unas magníficas instalaciones con 14 pistas de dobles, 9 de ellas cubiertas, y 2 individuales.

¿Qué servicios destacaría de Pins Padel?.

Ofrecemos muchísimos servicios, entre ellos clases particulares y clases grupales. De septiembre a junio tenemos, entre escuelas de adultos e infantiles, más de 400 alumnos. Para los más peques ofrecemos Campus de Navidad,d e Semana Santa y el más importante el Campus de Verano. Organizamos torneos locales durante todo el año, apuntar que en septiembre tenemos el honor de volver a ser la sede del 21 Torneo Diario de Mallorca Trofeo Estrella Damm. Ofrecemos también la posibilidad a nuestros jugadores del club de poder federarse y competir para Pins. Tenemos tienda, fisio, piscina para el Campus y actualmente, después de una importante reforma, acabamos de inaugurar nuestra nueva Cafetería Restaurante Pins Club House con una carta renovada y espectacular.

¿Por qué es importante participar en una competición como el Torneo Diario de Mallorca?.

Es muy importante que los jugadores compitan, en muchos casos cuando una persona empieza a recibir clases de pádel se pone como objetivo con su entrenador poder llegar a competir. La competición ayuda en la formación del alumno, aplicando en el torneo lo aprendido en las clases, yo diría que el jugador que recibe solo clases de pádel y no juega llega un momento que se queda estancado. Para mí la fórmula perfecta es recibir clases y jugar partidos cada semana, participar y competir como mínimo al menos una vez al mes en un torneo.