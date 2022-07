La selección española femenina de fútbol, donde militan las mallorquinas Patri Guijarro y Mariona Caldentey, debuta este viernes (18:00 horas / La 1) en la Eurocopa ante Finlandia con el cartel de favorita al título, algo que le ha venido dado por sus buenos resultados de los tiempos recientes y que se mantendrá pese a la grave lesión sufrida por Alexia Putellas.

El combinado que dirige Jorge Vilda encara la cita sin haber perdido ningún partido desde el mes de marzo del año 2020 y ya clasificado para el siguiente torneo internacional relevante, el Mundial del año 2023.

Esos registros han llegado además acompañados de muchos goles a favor y muy pocos en contra, datos que reflejan dominio y efectividad. Todo ello, unido a un estilo de juego vistoso, ha generado unas expectativas justificadas.

Sin embargo de ellas no se vive y el cuadro español tratará de abstraerse de ese ambiente de ilusión para no perder el foco y comenzar con buen pie en un grupo donde ha coincidido también con Alemania y Dinamarca.

No será la única obligación para la expedición, ya que también tiene que pasar página con respecto a la ausencia de Putellas. La rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de la actual Balón de Oro es un revés importante, pero el plantel confía en sobreponerse al mismo.

Más allá de la lesión de Putellas, cuyo hueco ha sido ocupado por Amaiur Sarriegi, en principio el seleccionador podrá contar con todas las jugadoras disponibles.

En el caso de Finlandia, afronta la cita continental como el conjunto con menos opciones del grupo a priori. Pero eso no le hace menos peligroso, pues los registros en la fase de clasificación le dejan en buen lugar.

Las nórdicas llegan después de haber sumado veintidós puntos de veinticuatro posibles en un grupo donde coincidieron con Portugal, Escocia, Albania y Chipre. Encajaron además solo dos tantos y marcaron veinticuatro tantos.

Jorge Vilda: «No cambiaría a ninguna jugadora de las mías por otra»

Jorge Vilda, seleccionador español, habló sobre el cartel de favorito de su equipo y, aunque reconoció que sus jugadoras no son las únicas aspirantes al título, aseguró que no cambiaría a ninguna de ellas por otra. «En esta competición hay selecciones como Alemania que han ganado ocho veces, Francia que aún no lo ha hecho pero tiene un potencial enorme, Inglaterra que es anfitriona y tiene muchas posibilidades... nosotros es la cuarta vez en la historia que venimos a una Eurocopa», declaró. «Es verdad que traemos el mejor equipo que nunca hemos traído, que no cambiaría a ninguna jugadora de las mías por ninguna otra», reconoció el seleccionador.