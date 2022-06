Medvedev: "La transición empezará cuando Nadal y Djokovic se retiren, a los 40 o 45"

Daniil Serguéyevich Medvedev (Moscú, 26 años) atiende a DIARIO de MALLORCA en Santa Ponça pocas horas después de llegar a Mallorca y de entrenar para afrontar el Mallorcachampionships. Con una naturalidad desbordante, establece una condición innegociable para conceder la entrevista: no aceptará ni una pregunta relativa a la invasión de Rusia, su país, a Ucrania.

¿Cómo se siente en territorio Nadal?

El año pasado estuve por primera vez y me encantó la isla, con un tiempo magnífico. No es fácil venir a competir aquí porque relacionas Mallorca con estar de vacaciones (risas). Pero lo más importante es el torneo. Debido a que después no juego más, me quedaré unos días en la isla para disfrutarla con mi mujer.

Es su segundo año en Mallorca. Empieza a ser un asiduo. ¿Ha tenido tiempo de conocer la isla?

No. Ni siquiera la Rafa Nadal Academy, que está bastante lejos. Tampoco los lugares más bonitos porque estoy centrado en el torneo. He estado en los alrededores de donde me hospedo, en Magaluf, observando las maravillosas playas.

¿Cómo afronta el Mallorcachampionships?

Intentaré ganarlo. En mis últimos dos torneos (Stuttgart y Halle) he llegado a la final, lo que no está del todo mal, significa que has sido mejor que muchos de tus rivales, pero no jugué lo suficientemente bien. Tendré que mejorar para llevarme el torneo.

Este año, con la del domingo en Halle, ha disputado tres finales de ocho torneos. ¿Cómo define su temporada?

No va del todo mal. Podría ser mejor si hubiera ganado la final del Abierto de Australia contra Nadal. Siempre te quedas con la sensación de que podrías haberlo hecho mejor, pero hace dos meses me tuve que operar (de una hernia) y aún no estoy físicamente al cien por cien. Estoy jugando un buen tenis. A veces me falta algo de confianza en los momentos más importantes de los torneos. Estoy deseando empezar mi mejor parte del año, que es la gira americana y el US Open.

"Los títulos de Grand Slam son más importantes que cualquier otra cosa, incluso más que el número uno"

En su ausencia, ¿quién es el favorito en Wimbledon?

Novak (Djokovic) siempre es el favorito. Ha ganado los tres últimos Wimbledon que se han jugado. Juega muy bien en hierba. Si hablamos de los mejores jugadores de la historia en hierba lo situaría a él, aunque no he visto jugar ni a Borg ni a Sampras. De mi generación, Federer y Djokovic son los mejores. Por supuesto, Nadal puede ganar cualquier torneo que juegue y Berrettini está jugando a un gran nivel. Hablando de favoritos, Djokovic, Berrettini y Nadal.

Usted es el número uno y el mejor colocado para coger el testigo del ‘Big three’. ¿Cuándo veremos la transición en el tenis?

Cuando se retiren (risas). Mientras Nadal y Djokovic sigan jugando serán los favoritos. Pero esto no es así desde hace dos años, sino desde hace quince. No es nada nuevo. Han batido todos los récords. Sin duda, son dos de los tres mejores tenistas de todos los tiempos. La transición empezará cuando se retiren, quizá con 40 o 45 años.

Usted ya sabe lo que es ganar un Grand Slam, el US Open, y nada menos que ante Djokovic. ¿Qué se siente?

Fue increíble. Lo valoras más cuando las cosas no van tan bien. Realmente jugué muy bien. Tengo que intentar seguir el mismo camino.

¿Cómo hay que valorar al mejor tenista, al que más semanas ha estado número uno o al que más Grand Slam suma?

Es difícil de decir. Creo que los Grand Slam son más importantes que cualquier otra cosa. Veremos con cuántos acaban cuando se retiren. Y a partir de ahí trataremos de decidir quién ha sido el mejor de la historia. Pero, aún así, creo que será muy difícil escoger a uno.

"Debido a que después del torneo no juego más, me quedaré unos días para disfrutar de Mallorca con mi mujer"

Usted ha sufrido a Nadal al otro lado de la pista. ¿Cómo le definiría?

Su talento y su manera de luchar son increíbles. Siempre encuentra una solución en el momento más complicado del partido. Es muy complicado jugar contra él. Por suerte o por desgracia nunca he jugado contra él en tierra. No creo que tuviera muchas opciones (risas), pero no hay muchos jugadores que las tengan.

La final del último Abierto de Australia que protagonizaron usted y Nadal fue un partido épico. ¿Cómo lo recuerda?

Fue muy duro. Ambos jugamos un gran partido. Él fue más fuerte que yo. Tuve una oportunidad única con dos sets a cero, 3-2 y 0-40. Pero él jugó increíble. Estas cosas pasan en el tenis. No es la primera vez que alguien pierde un partido que va ganando, especialmente contra Nadal. Pero mentalmente sí que fue muy complicado. Terminé muy cansado después del Abierto de Australia. El vínculo con el público australiano no fue fácil, también por mi culpa. Pero siento que estoy volviendo. He hecho dos finales, fallando todavía mentalmente en momentos clave, pero esto es lo que trataré de cambiar aquí en Mallorca.