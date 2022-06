"Sí, Rafael juega en Wimbledon", ha sido la rotunda frase de Toni Nadal, tío del catorce veces vencedor en Roland Garros, la última el pasado domingo, según publica tennisnet.com. El tío del campeón de Manacor, que se encuentra en Stuttgart al lado de su jugador, el canadiense Felix Augier-Aliassime, ha afirmado que ha hablado con su sobrino varias veces después de su triunfo en Roland Garros, la semana pasada: "Primero dijo: me duele todo. Pero cuando hablamos ayer, dijo que está mucho mejor. Quiere entrenar. Y si tiene una pequeña oportunidad, jugará en Wimbledon".

Según ha dicho el descubridor de Nadal, este está muy satisfecho con el progreso de la terapia a la que se sometió en Barcelona el pasado martes por sus problemas crónicos en el escafoide del pie izquierdo, enfermedad conocida como síndrome de Müller-Weiss. El ganador de 22 títulos de Grand Slam jugó infiltrado en este Roland Garros, pero ha iniciado un tratamiento a más largo plazo: uno de neurotomía por radiofrecuencia pulsátil, que debe permitirle que la sensación que tiene en la pista, cuando juega con el pie dormido por la anestesia, que dura un máximo de ocho horas, se mantenga de una manera permanente. "Si se consigue que este tratamiento funcione y me quite esa sensación de dolor de manera permanente, aunque no se soluciona el problema, sí que se soluciona el poder seguir jugando, que es el objetivo ahora mismo. Vamos a ver qué sucede, pero hay que ir paso a paso y después veremos", explicaba en París al día siguiente de conquistar su decimocuarto Roland Garros ante el noruego Casper Ruud. Lo que sí dijo con rotundidad Nadal es que, en el caso de que este tratamiento no funcionara, "tengo claro lo que hacer, pero es una decisión de vida que tengo que consultar conmigo mismo", señaló.

Nadal, que el pasado miércoles presidió la ceremonia de graduación de la sexta promoción de la Rafa Nadal Academy by Movistar, junto a Ricky Rubio, el jugador de los Cleveland Cavaliers de la NBA, anunciará la próxima semana si participa o no en el torneo de Wimbledon, donde ganó en 2008 y 2010 y jugó otras tantas finales en el 2006, 2007 y 2011. El grande de hierba se disputa del 27 de junio al 10 de julio.

Toni Nadal recordó en Stuttgart que "con una operación, el dolor desaparecería, pero no podría jugar ya a alto nivel. Por eso no quiere hacerlo".