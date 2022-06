El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), vencedor este domingo del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, reconoció que no esperaba "ser tan consistente en la carrera ni tampoco en el ritmo". "Estábamos bien, pero tampoco éramos tan rápidos y la salida era muy importante", señaló.

"Mi estrategia era tirar en las cinco o seis primeras vueltas, pero sin hacerlo al máximo, aunque sí apretar mucho, porque sabíamos que en la curva tres y la cinco se destruye mucho el neumático trasero y era muy importante ser constante y tener regularidad", añadió.

"La verdad es que me esperaba un poquito más de lucha, pero me sentía bien cuando vi que tenía una ventaja de medio segundo en la primera vuelta o la segunda, me sentía bien y veía que no me iban a adelantar en la recta, con lo cual estoy muy contento y es algo muy positivo para el equipo y el campeonato", explicó el francés.

El líder del mundial destacó que fue una victoria importante: "En Mugello y aquí sabíamos que iban a ser dos circuitos difíciles, sobre todo por la recta, sabíamos que si podíamos tener una buena base de puesta a punto podíamos ser muy rápidos, y en algunas carreras dependeremos de nuestra primera vuelta y la primera curva, por lo que aquí salir bien era muy importante".

Fabio Quartararo es más LÍDER del Mundial después de su triunfo en Barcelona



¡Qué carrera del diablo! 😈#CatalanGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/9yPYIqQIeZ — DAZN España (@DAZN_ES) 5 de junio de 2022

"Creo que la manera de conseguir primero o segundo, no es fácil porque tengo oponentes muy difícil y en Mugello no podía ganar, me sentía rápido pero perdíamos en velocidad y aceleración, y aquí esperaba que la velocidad punta fuese peor, pero con la pendiente hacia abajo sentía que la moto no iba mal", comentó Quartararo.

"En Mugello, cuando ascendíamos, iban bajando las revoluciones, pero aquí, con esta pendiente descendiente, me ayudaba, así que lo mejor es ganar en consistencia y regularidad y, por supuesto que tengo dificultades y me cuesta, porque me siento al límite siempre, pero tengo muy buenas sensaciones con la moto y es una sensación muy similar a la del año pasado; estoy pilotando a mi máximo potencial y me siento mucho más confiado que el año pasado pues cada vez que me subo a la moto voy dando un pasito adelante", narró el piloto francés.

"He hecho una gran salida, no la mejor, pero creo que Aleix y Pecco la hicieron peor que yo y cuando llegué a la primera curva no sabía exactamente donde frenar, pero sabes que cuando alguien frena en la primera curva tu tienes algo de margen; Aleix frenó muy tarde y yo frené más tarde y apuré muchísimo la frenada, frené muy fuerte y me fui un poco largo, pero defendí muy bien la posición en la curva dos y vi mucho riesgo ahí", aseguró el líder del Mundial y vigente campeón del mundo de MotoGP.

Quartararo señaló que su secreto estuvo "en la frenada". "Cuando tenemos el compuesto FC2 tenemos un comportamiento muy fuerte y aquí lo hemos tenido y, básicamente, cuando tenemos mejores tiempos es cuando podemos utilizar el agarre trasero y aquí frenamos en recta y apuramos más el neumático delantero. En la curva uno teníamos muy buenas sensaciones con el tren delantero y eso me ha permitido sentirme muy cómodo, y en la curva diez; con las gomas nuevas no tenía la misma confianza que con los neumáticos usados, y ahí sí que tenía esa consistencia", agregó.

En cuanto al percance que protagonizó el japonés Takaaki Nakagami en la salida, Fabio Quartararo fue muy crítico, como también el español Jorge Martín y el francés Johann Zarco, que le acompañaron en el podio, que se mostraron de acuerdo en que no se puede considerar un lance de carrera como hizo el panel de comisarios.

"No creo que fuese un lance de carrera. No se puede atacar tanto y no puede ser que Pecco, que salía segundo, y Nakagami, que salía desde mucho más atrás en la parrilla, pudo llegar ahí a tocar con la cabeza la rueda trasera de Pecco. No me lo explico. Eso no es un lance de carrera y considero que en las primeras vueltas todos tenemos que ser..., cómo decirlo, conscientes de que estamos y tenemos unas motos de 160 kilos y que si tenemos un golpe podemos tener problemas, podemos matarnos. Eso son los lugares más peligrosos para nosotros en las salidas, cuando todo se va recomponiendo y después de la primera vuelta ya hay menos riesgo", afirmó.