Augusto Fernández sigue recogiendo frutos y buenas sensaciones y este viernes finalizó la sesión de entrenamientos libres en Montmeló en segunda posición. El piloto del Red Bull KTM Ajo cerró la jornada con sólidos resultados, a pesar de las altas temperaturas a las que tuvo que hacer frente durante toda la sesión. Augusto fue el segundo piloto más rápido, solo por detrás de Aaron Canet.

Después de una primera parada en el garaje, Fernández mantuvo un buen ritmo y marcó un tiempo de 1:44.474 en su vuelta 12 de 17, lo que le valió el segundo puesto. Las circunstancias fueron muy parecidas para la FP2. Fernández aceleró el ritmo con diez minutos para el final y se colocó en el Top 3. En el tramo final apuntó a una vuelta rápida, pero sufrió una pequeña caída cuando intentaba evitar a otro corredor. Fue sexto en la sesión con un tiempo de 1:45.088 de sus 15 vueltas, y segundo en la general gracias a su vuelta en la FP1. La Q1 del Gran Premio de Cataluña tendrá lugar el sábado a las 15:10 horas y la Q2 a las 15:35 hora local.

“Estoy contento con este primer día, a pesar de la pequeña caída al final al intentar esquivar a otro piloto que iba más lento que nosotros. Fui a la zona sucia de la pista y me estrellé, pero salí ileso. Me siento bien sobre la moto y en este circuito. Montmeló es un circuito que me gusta mucho y donde he conseguido buenos resultados antes. Espero hacer un buen fin de semana y luchar por la victoria el domingo”, valoró Augusto.