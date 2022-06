Nadal emite su mensaje más enigmático en Roland Garros

Eran casi las dos de la madrugada en la sala principal del centro de prensa de Roland Garros y la comparecencia de Rafael Nadal llegaba al final cuando, desde la quinta fila, se le lanzó una pregunta, ya en el turno de castellano. «Rafa, enhorabuena por la victoria. A diez días de empezar Roland Garros se le veía cojeando, tenía problemas para caminar. ¿Cuál es la explicación para que ahora esté de nuevo en las semifinales en París tras eliminar al número uno?». Fue cuando Nadal lanzó su mensaje más enigmático con una respuesta que ha levantado todo tipo de especulaciones: «No sé qué pasará después de este torneo. Ya hablaremos después y entenderéis un poco todo. Voy a buscar una solución a mi problema en el pie, pero de momento no la tenemos», respondió el tenista, para sorpresa de todos los presentes.

Nadal vive desde hace tiempo condicionado por la lesión de escafoide en su pie izquierdo, que le limita a la hora de entrenar y jugar y le obliga a tomar analgésicos continuamente. Y esta circunstancia le está amargando. «Ya no es solo el no poder jugar, sino que lo que quiero es ser feliz en la vida, en el día a día», reflexionó en voz alta cuando cayó en los octavos de final del Masters 1.000 de Roma ante el canadiense Dennis Shapovalov. «No estoy lesionado, vivo con una lesión», dijo tras el partido, que ganaba fácilmente en el primer set (6-1) para hundirse al final del segundo por sus dolores en el pie izquierdo. «Juego porque me hace feliz, pero el dolor me quita esa felicidad. Llegará un día en que mi cabeza diga basta. Vivo tomando muchos analgésicos solo para poder entrenar todos los días y no puedes seguir así durante mucho tiempo», añadió.

Durante la polémica por el horario de su partido de cuartos ante Djokovic, que la organización fijó en la sesión nocturna, Nadal ya dejó otra frase que ha levantado mucha polvareda y, sobre todo, rumores sobre la decisión que pueda tomar en el futuro más próximo. «Este partido podría ser el último en este torneo», comentario que en un primer momento se tomó como una forma de presionar a la organización de Roland Garros para que jugara en la sesión de tarde, en la que se siente más cómodo y beneficia en su juego por el bote más rápido de la pelota. Pero no le hicieron caso y tuvo que jugar de noche, pasadas las nueve de la noche, aunque sin ninguna queja.

Nadal está acompañado en París de forma permanente por el doctor Ruiz Cotorro, que examina al detalle el pie dañado antes y después de los partidos

Lo que está claro es que este viernes, si pierde la semifinal ante Alexander Zverev, o el domingo, tanto en la victoria como en la derrota en la final, anunciará alguna novedad en torno a su futuro y relacionado con la lesión en su pie izquierdo. La retirada definitiva parece descartada, entre otras cosas porque sigue estando al más alto nivel; pero sí es posible que anuncie una retirada parcial para tomarse un largo descanso, lo que implicaría su ausencia en Wimbledon, el tercer grande de la temporada, y que le exige mucho físicamente.

Nadal, que lamenta que no pueda jugar más -«si juego menos dejo de ser tenista», dijo en febrero tras conquistar su segundo Abierto de Australia y preguntado por si pensaba dosificar su calendario-, está acompañado en París por el doctor Ángel Ruiz Cotorro, que de forma permanente inspecciona el estado de su pie y decide el tratamiento a seguir.