Lucía Sainz y Marta Marrero y Edu Alonso y Miguel Lamperti conquistaron ayer el TAU Cerámica Mallorca Challenger disputado en la pista central de la Rafa Nadal Academy by Movistar de Manacor. Esta es la tercera prueba Challenger del calendario World Padel Tour 2022, el circuito profesional del mejor pádel del mundo, con la colaboración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea - Next Generation EU, la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares y la Fundació Mallorca Turisme.

A las 10 de la mañana daba comienzo la final femenina con el enfrentamiento entre la pareja formada por Lucía Sainz y Marta Marrero frente a Alix Collombon y Jessica Castelló. Tras dos horas y tres minutos de partido, Sainz y Marrero ganaron por 4/6 - 6/1 – 6/1. A continuación se disputó la final en categoría masculina entre Edu Alonso y Miguel Lamperti frente la pareja formada por Tonet Sans y Javi Garrido. Los primeros lograron la victoria en dos sets por 6/4 – 7/5 en una hora y 37 minutos de partido. Al finalizar el partido sehizo entrega de los trofeos con los que se reconoce a la jugadora y al jugador más destacados en cada una de las finales disputadas. El trofeo a la mejor jugadora de la final femenina fue para Marta Marrero, distinción entregada por Antònia Truyols, regidora de Turismo del Ajuntament de Manacor y por César Cano, vicepresidente ejecutivo de UPC. Seguidamente, Truyols y Cano entregaron el trofeo al mejor jugador de la final masculina a Miguel Lamperti. Campeones Xisco Mateu, director de la AETIB, y Jesús Ferrer, presidente ejecutivo de UPC, entregaron sus trofeos a las campeonas del torneo, Lucía Sainz y Marta Marrero. Y a continuación, fue Andreu Serra, conseller executiu de Transició, Turisme i Esports del Consell de Mallorca y presidente de la Fundació Mallorca Turisme, acompañado por Jesús Ferrer, el que dio los premios de los trofeos de campeones del TAU Cerámica Mallorca Challenger en categoría masculina a Edu Alonso y Miguel Lamperti. La próxima cita del circuito es el TAU Cerámica Bajo Aragón Challenger, que se disputará del 22 al 28 de agosto en la plaza de toros de Calanda, en Teruel.