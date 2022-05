El Palma Futsal se jugará la segunda plaza, que ahora ostenta, en la última jornada ante el Zaragoza tras su trabajada victoria en la pista del Jaén Paraíso Interior (3-4). Tras un pésimo inicio, con dos goles encajados en los seis primeros minutos, el equipo de Vadillo reaccionó a tiempo y en los siguientes seis minutos le dio la vuelta al marcador con los goles de Marlon, Higor y Tomaz.

Jaén golpeó primero con un gol de falta de Antonio Pérez. Dos minutos después sería Carlitos quien remataría un balón en el interior del área y doblaría la ventaja para los locales. Marlon fue el primero en encontrar el hueco en la portería jienense con un preciso disparo lejano. Higor remataría desde el interior del área un chut cruzado directo a la escuadra, inapelable para Henrique. Tomaz materializaría la remontada tras recoger un rechace en el interior del área. Tres goles en apenas seis minutos y la sensación de arrollar a su rival. Los mallorquines terminaron la primera mitad demostrando su fortaleza defensiva.

En la segunda mitad los de Vadillo demostrarían su garra y el complejo entramado defensivo, imposible para Jaén Paraíso Interior, quien vería cómo el Palma Futsal sellaría su victoria a la contra con un tanto de Neguinho. Míchel cerró el marcador a falta de nueve décimas.

Era la última salida del Palma Futsal en la liga regular con todo en juego. Los de Vadillo visitaban una de las pistas más difíciles con la intención de sumar los tres puntos para mantenerse en la lucha por el segundo puesto y disponer del factor pista en los play off por el título. El rival hacía más de dos meses que no perdía y en el que ha conseguido ganar diez partidos de los 14 que había disputado hasta este momento. El cuadro balear era consciente de la dificultad del partido, aunque no lo pareció en los primeros minutos. Entraron al partido con una empanada mental considerable, que se tradujo en dos goles de los locales en los seis primeros minutos.

Pero la reacción de los mallorquines fue meteórica. Si algo tiene el conjunto balear es orgullo y ganas de conseguir sus objetivos. Tras dar la vuelta al marcador en tan solo seis minutos, los mismos que habían tardado los andaluces en marcar sus dos tantos, el partido se tranquilizó y dio paso a una segunda parte en la que el equipo de Vadillo abrió hueco en el marcador gracias a Neguihno con un gol en el minuto 29. Al final, y a falta de nueve décimas, Míchel logró ver puerta, pero de nada sirvió. El Palma Futsal se llevaría los tres puntos de la pista más complicada de España y se mantendría en la lucha por el segundo puesto.

El Palma Futsal estará muy pendiente este domingo al mediodía de lo que ocurra en el partido entre el Zaragoza y el Cartagena. Este equipo, cuarto provisional, arrebataría la segunda plaza a los mallorquines en el caso de sumar la victoria y se dejaría todo para una última jornada que se prevé muy emocionante.