'Boom' mediático del Barcelona femenino

El 'boom' del Barça femenino de los récords se detecta día a día. No solo en los dos llenazos en el Camp Nou ante el Madrid y el Wolfsburgo, que supusieron sendos récords mundiales de asistencia a un partido de fútbol femenino. Ni en el desembarco masivo que se espera en la final de la Champions en Turín, donde se prevé que se desplacen 15.000 'culés'. También en el interés mediático que despierta la previa de esta final y que se constató este miércoles en el Media Day del club.

Más de 50 medios españoles acudieron al Estadi Johan Cruyff, el doble de los que estaban acreditados para el del Barça de básquet, que también buscará la gloria europea el sábado a la misma hora. Y sin contar a los medios internacionales, que el departamento de prensa citó aparte. 'Sports Illustrated', 'Finantial Times', 'Bloomberg' o 'Le Monde' son algunos de los que se han interesado por un fenómeno que traspasa fronteras. Las peticiones de entrevista se acumulan, siendo Alexia Putellas, Balón de Oro, capitana y símbolo de la revolución, la más demandada.

"Es impresionante, sé de primera mano cómo ha cambiado y valoro cada detalle y cada cosa que hacemos, como esto", explicó Melanie Serrano, la más veterana del equipo y que ha vivido el paso de la casi clandestinidad hasta la hiperexposición mediática. "Estamos dando un cambio en la sociedad increíble, vamos a Turín con 15.000 aficionados, eso dice mucho. Solo queda que el resto de deportes femeninos estén a nuestra misma altura".

"Estamos para quedarnos"

"Sí que es verdad que de cuando no empecé no es lo que es ahora, he visto la evolución este cambio a mucho mejor", coincidió Marta Torrejón, otra de las que lleva más tiempo en el vestuario. "Ha sido un camino duro pero bonito. Estamos para quedarnos, la gente empieza a respetarnos, que es lo más importante, y se nos empieza a escuchar. Se nos ve más cuando ganamos títulos". Ante la cincuentena de periodistas ensalzaba la importancia de "que la prensa nos eche una mano, que se nos visualice, espero que cada año sea mejor, desde luego es mucho mejor que cuando empecé". En este sentido la zaguera reclamó que se llegue a un acuerdo para que se puedan televisar todos los encuentros de las Liga y también con el convenio de la nueva Liga profesional.

Fridolina Rolfö, que llegó el pasado verano, no podía imaginar la atención de medios y público que le esperaba. "Ha sido una sorpresa, sobre todo que se agotaron dos veces los tíquets del Camp Nou dos veces, no lo esperaba al venir aquí. Sabía que el nivel del equipo era alto, pero estoy impresionada con el nivel también de fans. No sabía que había tantos fans en el fútbol femenino", reconoció la extremo sueca.

Rúa y pantalla gigante

Si ganan el sábado, Rolfö y sus compañeras vivirán el domingo una rúa por las calles de Barcelona, como anunció este miércoles Ada Colau en 'Rac 1'."Me comprometí con ellas hace un año cuando las recibimos para celebrar el triplete y les dije que merecían esta rúa porque nunca ha habido una solo femenina. Me hace especial ilusión porque muchas niñas están viendo el deporte como un espacio propio y esto la ciudad se lo tiene que agradecer a este Barça femenino", reveló la alcaldesa, que anunció que trabajan también en la instalación de una pantalla gigante para seguir la final. En 2013 el Barça femenino ya hizo una rúa junto al masculino después de que se proclamaron campeones de sus respectivas ligas, pero ahora todos los focos serían para las vigente campeonas continentales.