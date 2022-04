El guanyador en la categoria masculina de la distància 167 és Anton Albrecht 🇩🇪! Enhorabona!



¡El ganador en categoría masculina de la distancia 167 es Anton Albrecht 🇩🇪! ¡Enhorabuena!



Anton Albrecht 🇩🇪 is the 2022 male winner of the 167 distance! Congratulations!!! #Mallorca312 pic.twitter.com/vX4R3ZDw5d