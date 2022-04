El I Torneig per la Igualtat Ciutat de Palma-Conectabalear levanta el telón este sábado en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix como el primer gran evento para promocionar el fútbol sala femenino de Baleares y como una gran plataforma para que los equipos femeninos puedan competir ante la ausencia de una liga regular. El evento, organizado por la Fundació Miquel Jaume-Palma Futsal, junto a la Asociación Deporte para la Igualdad, el apoyo de la FFIB y el apoyo de Conectabalear, se ha presentado este viernes con el apoyo de IBDona, Ayuntamiento de Palma, Govern Balear y el Consell Insular de Mallorca. El evento ha sido acogido con ilusión por el fútbol sala balear ya que se salda una de las cuentas pendientes.

El torneo se ha presentado sobre la misma pista que va a acoger los partidos. María Mayans, coordinadora de proyectos de la Fundació Miquel Jaume-Palma Futsal, aseguró que “hay muchas mujeres y niñas que juegan al fútbol sala en Baleares y necesitan plataformas así para visibilizar su situación. Ellas juegan a fútbol sala por pura pasión, no tienen competición oficial y eso es lo que queremos reivindicar con este torneo”.

Tatiana Ferrer, presidenta de la Asociación Deporte para la Igualdad, ve el torneo como una gran oportunidad para el crecimiento del fútbol sala femenino: “Este sábado vamos a hacer historia. Por primera vez doce equipos femeninos con un total de 120 mujeres jugarán en Son Moix, donde hasta ahora no se había jugado ningún partido de fútbol sala femenino. Es emocionante solo de pensarlo. Este torneo no solo servirá para potenciar el crecimiento de este deporte en baleares, si no que también ayudará a abrir puertas a las que están y las que vendrán”.

Miquel Bestard, presidente de la FFIB, no faltó en la presentación del torneo y se mostró ambicioso de cara al fútbol sala femenino en Baleares, afirmando que “el fútbol sala femenino tiene que estar. No podemos hacer competiciones porque no hay suficientes niñas y tenemos que luchar para que se pueda hacer una liga regular. Solo nos queda ir sumando niñas que se lo crean y esto se consigue a base de hechos como este”.

Fina Santiago, consejera de asuntos sociales y deportes, reconoció que la celebración del I Torneig per la Igualtat Ciutat de Palma-Conectabalear “es un paso importante y una demostración de que la estructura del deporte está trabajando en la misma línea, que el deporte balear integre de cada vez más el deporte femenino y que este llegue a tener el mismo nivel de competición que el masculino”.

Aumenta el número de equipos

El anuncio del torneo supuso una gran sorpresa y ha hecho que haya jugadoras que se hayan unido para participar, lo que ha incrementado el número de equipos a un total de doce. Una de las grandes noticias será la reaparición del Fisiomedia Manacor femenino, que recupera el equipo femenino que tuvo hace casi dos décadas para disputar el torneo. El Son Oliva también se ha inscrito en los últimos días aumentando a siete los equipos mallorquines que participarán en el evento junto a Sóller Futsal, CD San Roque, Juan de Ávila, Son Ferrer Atlético y un combinado del CE Ciutat d’Inca y la SE Alcúdia Futsal. El torneo contará con la Unión Deportiva Mahón y el Fútbol Sala Mercadal, de Menorca, y Gasifred Atlético y UE San Josep, de Ibiza, además del combinado de la Asociación Fútbol para la Igualdad que reunirá a jugadoras de Baleares.

La ampliación a doce equipos ha llevado a modificar el sistema de competición con una fase inicial de tres grupos de cuatro equipos cada uno que competirá en un formato de liguilla. Los primeros de cada grupo y el mejor segundo se clasificarán para las semifinales. Los partidos tendrán una duración de 13 minutos salvo las semifinales y la final que aumentan a 18 minutos. El formato supondrá un torneo atractivo con partidos cada cuarto de hora y que se dispute de forma íntegra en un solo día. La cita arrancará a las 15:00 horas y finalizará a las 20:40 horas con la entrega de trofeos tras la final.