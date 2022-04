Ilona Puchas y Bart Nijs, se proclamaron vencedores del primer torneo del Circuito WAGC 2022 by Soft Line, del campeonato mundial de golf amateur, que estuvo patrocinado por Fontana Instal·lacions y que se disputó este pasado fin de semana en el campo de Golf de Andratx.

El torneo se disputó bajo la modalidad de parejas scramble, con salidas sucesivas de las 52 dupletas (104 jugadores) desde el tee del hoyo 1.

A pesar del fuerte viento reinante durante toda la jornada los resultados fueron muy buenos, proclamándose campeones con 47 puntos la pareja formada por Ilona Puchas y Bart Nijs, venciendo en segunda categoría Jaime Alemany y Justo Arcenillas con 45 puntos.

Destacar el ‘hole in one’ conseguido por Volker Graefe, que embocó el hoyo 9 de un golpe y recibió los premios del Club Hole In One. Cabe recordar que este año todos los hoyos pares 3 de los torneos del Circuito WAGC 2022 by Soft Line tiene un premio patrocinado por el Club Hole In One.

La entrega de premios final dio paso al emplazamiento de los jugadores para disputar la segunda prueba de este Circuito WAGC 2022 by Soft Line que se disputará el próximo 15 de mayo en el campo de Golf de Andratx.