Una plataforma reclama la venta de alcohol en los campos de fútbol de Baleares

Los bares de las instalaciones deportivas, en especial los de los campos de fútbol de Palma, se han movilizado al sentirse acusados «sin razón de ser» por las recientes agresiones a los árbitros y ante su «más inminente ruina» al no poder vender alcohol, tal como contempla la Llei Balear de l’Esport desde 2006, que prohíbe su venta y consumo en los recintos deportivos en Balears.

Si bien hasta hace poco, las autoridades eran permisivas con la venta de alcohol, los distintos episodios de violencia en los campos pusieron en el disparadero el consumo de alcohol como uno de los ‘culpables’ de las agresiones. Además, el Govern abrió dos expedientes sancionadores por su venta y las multas por incumplir la normativa van de los 6.000 a los 60.000 euros.

Ante este panorama y la reducción notable de ingresos de los bares -muchos se plantean cerrar ya que no puede subsistir «vendiendo cafés, agua y chuches»-, se ha creado una plataforma en ayuda a los clubes sociales de las instalaciones deportivas ante la limitación de venta de bebidas.

Cada bar de la instalación deportiva dispone de hojas en la que los interesados ponen su nombre, dni y firma en apoyo a esta iniciativa. Esta semana se pedirá hora con el presidente de la Federació de Futbol, Miquel Bestard, para entregárselas y que pueda intermediar con el Govern para «buscar una solución a esta injusticia».

«Estamos totalmente en contra de la violencia pero la culpa no es de los bares. Hay que buscar otra solución, como sanciones más duras o vetar su entrada a los campos», señala Micaela, del bar de Sant Jordi.

«Esto es un desastre. Nos prohíben la venta de alcohol y la gente se va al bar de al lado a consumir o acude al campo con la bebida», explica Marga, del Atlético Rafal, que añade: «Vemos injusto que se nos culpe de las agresiones sufridas y nos vemos claramente perjudicados sin tener nada que ver».

La prohibición de la venta de alcohol, especialmente de cervezas, en el transcurso de los encuentros ha supuesto una reducción notable de los ingresos, tanto que varios bares ya han comunicado su intención de cerrar.

«No me parece bien, la verdad. Me suelo tomar unas dos cervezas mientras juega mi hijo con otros padres y ahora no podemos», denuncia Pedro López. «Que pongan duras sanciones a los que agreden pero que dejen vender cervezas, por favor», concluye Rafael Gutiérrez.