Álex Pérez, uno de los entrenadores del Palmer Alma Mediterrránea Palma, tiene clara su hoja de ruta, en la previa del duelo de este jueves ante el Lleida (20:30 horas) para luchar por la salvación. “Somos conscientes de la importancia que tiene el partido por la situación en la que estamos. Cada partido para nosotros es una final y nos enfrentamos al Força Lleida sin poder contar con Pavel Marinov y sin Robert Cosialls porque cuando se aplazó el partido no estaba”, ha señalado el técnico explicando que, pese al último resultado del equipo de Gerard Encuentra, no hay confianza alguna en la plantilla palmesana. “Ya hemos visto que en esta Liga puede pasar cualquier cosa. Es una liga abierta en la que todos los partidos son competitivos. Tenemos que hacer lo que hicimos la semana pasada, es decir, competir bien y ganar porque competir bien y perder no vale para nada", ha indicado el preparador andaluz.

Sobre el cómo afrontan ambos equipos el partido, el andaluz ha sido claro. "El Lleida afronta el partido jugándose la Copa Princesa y para ellos es un partido importante como lo es para nosotros porque queremos salir del pozo en el que llevamos tanto tiempo metidos. Los equipos de arriba afrontan los partidos de manera importante para meterse en el play-off ya que al haber dos plazas de ascenso en el play off hace que sea muy goloso”, ha subrayado. Pérez ha destacado que en el vestuario solo se piensa en el partido siguiente. “No podemos pensar en el partido del domingo ni en lo que queda. La salvación nos queda lejos. Si pensamos en los partidos que nos restan nos agobiaremos mucho. Tenemos que pensar sólo en el partido contra el Força Lleida y cuando termine el partido de mañana ya pensaremos en el del domingo”, ha comentado Pérez, que ha asegurado que la plantilla está “muy bien” de ánimos tras la última victoria ante el Leyma Coruña. “Ganar a una plantilla como la que tuvimos enfrente la semana pasada te levanta el ánimo porque es una plantilla para estar arriba y con nombres para estar arriba. En cuestión de ánimos los chicos siempre han estado bien, lo que pasa es que era triste venir aquí el lunes tras perder. En el baloncesto profesional lo que cuenta es ganar porque eso es lo que cuenta. No nos vale de nada que los entrenadores nos digan que hemos jugado muy bien”, ha resaltado. Finalmente, el técnico ha reiterado que el equipo sigue fiel a su creencia de lograr la permanencia. “Mientras tengamos opciones vamos a estar metidos y peleando. No nos queda otra que ir día a día”, ha finalizado.