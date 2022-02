Pau Tomàs se niega a tirar la toalla. El técnico del Palmer Alma Mediterránea Palma todavía cree en la salvación a pesar de sumar con solo dos victorias en dieciocho encuentros y estar a cinco de la salvación. "Nos estamos marcando objetivos a corto plazo tratando de ganar todos los partidos. No podemos marcarnos objetivos grandes, hasta que sea matemático lo vemos factible y lo vemos factible, sobre todo, porque tanto los jugadores como el cuerpo técnico creemos que es posible", ha comentado este jueves en la previa del duelo de este domingo ante el Leyma Coruña en Son Moix (19 horas). “Tenemos ganas de que llegue el domingo para jugar contra un equipo que tiene una grandísima plantilla y que está diseñada para pelear por el ascenso a la ACB. En la primera vuelta competimos y vimos que éramos capaces de poder dar la sorpresa. Como he dicho, tenemos muchas ganas de competir contra ellos y sacar el partido adelante”, ha subrayado.

El técnico llucmajorer ha reiterado que el equipo inmobiliario no le ha perdido la cara en ningún momento a la competición. “La realidad es la que es y no se puede esconder pero hemos demostrado en todos los partidos que no somos el equipo que marca la clasificación porque competimos en cada partido y lo jugamos con la misma actitud dando igual si vamos primeros o últimos”, ha apuntado.

Ahondando en esa creencia de que la permanencia se puede lograr en un año sumamente duro para el Palmer Alma Mediterránea Palma, Pau Tomàs no ha escurrido el bulto. “Claro que hay miedo. No somos inconscientes, pero no somos pesimistas ni pensamos que no hay nada que hacer. Si pensásemos así seríamos los primeros en irnos. Creemos en ello y lo que nos marcamos son bloques de tres partidos en los que tenemos que intentar ganar dos de cada tres y, a partir de ahí, ver al final de temporada cómo acaba la clasificación", ha reflexionado.

Con respecto al rival, Tomàs augura que el partido ante el Leyma Coruña será "un partido muy físico”. “Cuentan con tres jugadores interiores muy potentes. Tienen jugadores como Álex Hernández o Löfberg. Tienen una de las plantillas de más calidad de la categoría y va a ser un partido muy físico y muy difícil”, ha destacado el mallorquín, que cree que la clave será ver “el equipo que logra imponer su ritmo”. Tomàs, que comparte labor con Álex Pérez, ya no quieren pensar en la marcha de Lundqvist. "La solución es la de creer y estar con los que están aquí y que, los que estén aquí, lo estén al cien por cien. Debemos centrarnos y pensar única y exclusivamente en los jugadores que están aquí. Estamos convencidos de que hay plantilla para lograr la permanencia", ha finalizado.