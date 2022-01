El ‘nuevo’ Ibiza de Paco Jémez arrolló ayer al Alcorcón (6-2) en el estadio municipal de Can Misses, donde no ganaba desde el pasado mes de octubre. Los locales se pusieron por delante al cuarto de hora, tras un pase de Javi Lara a Herrera que acabó en los pies de Castel, que firmó el 1-0. Los de Fran Fernández no tardaron en devolver el golpe y, en los minutos 23 y 26, Xisco superó dos veces al guardameta local, primero por la derecha, en una jugada en solitario, y luego tras una asistencia de Bellvis (1-2).

En el tiempo añadido de la primera parte, tras un pase del polaco Bogusz, Cifu superó a Jimenez y se llegó al descanso con tablas en el marcador (2-2). El Ibiza pasó por encima del Alcorcón en el segundo acto y rubricó una espectacular goleada con tantos de Bogusz, Herrera, Juan Ibiza y Castel. El conjunto madrileño poco pudo hacer para frenar la avalancha de un Ibiza al que parece que Jémez le ha encontrado la tecla goleadora.