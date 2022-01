Raúl Campos pone fin a su etapa como jugador del Palma Futsal. Junto a José Tirado, el ala madrileño ha comparecido esta mañana en la sala de prensa de Son Moix y se ha mostrado, sobre todo, agradecido con el club y las personas que confiaron en él, reconociendo que se queda con la espina de no haber podido conseguir ningún título. "Me voy con el mal sabor de boca de no haber llegado a una final, que para eso estamos aquí y luchamos cada día, y me quedo con esa espinita", ha explicado.

El jugador madrileño ha tenido palabras de agradecimiento para Miquel Jaume y el director deportivo Jose Tirado. "Quiero agradecer a Miquel Jaume el cariño y el respeto que tuvo hacia mí, siempre le estaré agradecido por traerme al Palma Futsal. A Tirado por siempre la buena conexión que hemos tenido, ha sido fácil y difícil trabajar con él porque todos sabemos cómo se vive en este club, la ambición que hay y eso es lo que lo hace tan grande", ha declarado el internacional español.

Raúl Campos se marcha del cuadro balear por asuntos personales. Es por ello por lo que ha asegurado que "es un día duro para mí porque quizás es de las despedidas más difíciles de mi carrera porque estoy muy bien aquí, siempre he tenido un cariño especial al club y en este sentido me cuesta hoy despedirme de todos ellos. Estoy agradecido a cada una de las personas que forma este club por el cariño que he recibido siempre, tanto en los momentos buenos como no tan buenos".

A nivel deportivo, lo que le ha aportado Raúl Campos al Palma Futsal es incalculable y la afición lo sabe. Es por ello por lo que también se ha acordado del sexto jugador del club y ha afirmado que "me hubiera gustado despedirme de la afición en el partido, pero debido a las circunstancias y la situación que estamos viviendo no podemos jugar mañana. Espero volver algún día y devolver ese cariño que tanto me han dado y siempre voy a estar agradecido".

"Estoy seguro que mis compañeros van a conseguir los objetivos porque los veo trabajar día a día"

Aún así, ha lamentado no poder seguir ayudando a unos compañeros en los cuales confía mucho: "Me sabe un poco mal salir en esta parte de la temporada, que el equipo aún sigue trabajando, que no estamos tan bien…pero estoy seguro que mis compañeros van a conseguir los objetivos porque los veo trabajar día a día y estoy plenamente convencido de que va a ser un gran año".

Para finalizar, el madrileño ha señalado con qué se queda de estos dos años en el Palma Futsal y Campos no tuvo ninguna duda en apuntar que "me quedo con la intensidad con la que se vive aquí el fútbol sala y la manera de trabajar. Cada día se busca de dónde no hay, cada día se trabaja aquí y me quedo con eso".