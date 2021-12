Manzanares, ElPozo Murcia, Jaén y Zaragoza marcarán el destino del Palma Futsal y la clasificación para la Copa de España. Los baleares afrontan la recta final de la carrera para estar en la competición con cuatro partidos en los que no hay margen de error para obtener uno de los ocho billetes más caros que se recuerdan para acceder a la fase final del prestigioso torneo. El Palma Futsal es octavo ahora mismo en la clasificación con 15 puntos en un triple empate con Córdoba y Ribera Navarra que beneficia a los mallorquines, que están por delante de los otros dos y con equipos como Movistar Inter con dos puntos menos y luchando por meterse en la Copa. Hay seis equipos en cuatro puntos de distancia para las tres últimas plazas con solo cuatro partidos para que llegue el final de la primera vuelta. El primero de los cuatro partidos que restan a los de Antonio Vadillo será este miércoles (20:00 horas / LaLigaTV y streaming IB3) en la despedida del año de Son Moix frente al Manzanares FS Quesos El Hidalgo. Será la primera vez que el Palma Futsal se enfrente al conjunto manchego, recién ascendido a la Primera División, un equipo que lucha por la permanencia en la máxima categoría y que, por el momento, se mantiene fuera de las dos plazas de descenso. No será un partido sencillo por mucho que se juegue en casa y con el apoyo de la afición. La temporada ya ha demostrado en numerosos casos que la clasificación es relativa a la hora de jugar un partido con equipos de la zona baja que ganan a los que parten con el cartel de favoritos. La competición de este año es la más igualada y cada partido exige el máximo.

Los isleños llegan a la cita tras haber dejado escapar cinco puntos que les hubieran situado en una posición más cómoda y lejos de la guerra directa por meterse en la Copa. El precedente de la derrota en casa frente al Real Betis en el último partido como local es el aviso presente de que para ganar hace falta rendir al máximo nivel en todas las facetas, igual que el empate de la semana pasada en Navarra cuando el equipo tuvo en su mano el partido pero no sentenció al desaprovechar las ocasiones. Éste es el mayor problema del equipo en esta temporada y una de las facetas a resolver para este partido. El Palma Futsal suele tener oportunidades para ganar la mayoría de los encuentros pero la falta de acierto ante la portería rival penaliza y muchos puntos se han escapado por no marcar, la gran cuenta pendiente. Además, también tiene que corregir los errores defensivos puntuales que les han llevado a perder o empatar partidos que tenían encaminados y que no fueron capaces de sentenciar. Si el equipo es capaz de corregir ambas cuestiones, que son los dos grandes lunares de esta temporada, las opciones de ganar partidos y estar en la Copa de España se incrementarán de forma considerable. En el capítulo de bajas, Antonio Vadillo mantiene las de Nunes, Higor y Chaguinha. Además, cuenta con el contratiempo de los cuatro internacionales, que apenas han podido entrenar con el equipo. Raúl Campos y Vilela regresaron el lunes, Marlon el martes y Cainan llegará el mismo día del partido y pocas horas antes de jugar por lo que hasta justo antes del partido no se sabrá en qué condiciones llega para el encuentro.

El partido de este miércoles será una fiesta navideña aprovechando las fechas en las que estamos y que es el último partido del año en Son Moix. El club, junto al patrocinador principal Conectabalear, ha preparado numerosos actos navideños para que los aficionados que vayan al partido puedan disfrutar de una gran noche, sobre todo, los niños. Papá Noel estará en el partido y recibirá a todas las familias y niños que acudan al encuentro en la entrada al pabellón para que todos los que quieran puedan hacerse una foto de recuerdo en un set navideño preparado para la ocasión. Todos los que quieran se podrán llevar la foto con un diseño especial por cortesía del club y de Conectabalear. Además, se va a sortear una cesta navideña del Palma Futsal entre todos los que acudan al partido con un balón firmado, una camiseta, cuatro bufandas y una cámara de fotos de revelado instantáneo. Por último, se van a entregar 2.500 gorros de Papá Noel de color lila, con la colaboración de Conectabalear, a todos los que asistan al partido para teñir la grada de color lila y celebrar el último partido del año, las fiestas navideñas y la esperada victoria del equipo.

Vadillo

El entrenador del Palma Futsal valoró el momento del equipo antes de recibir la visita de Manzanares. Antonio Vadillo, a pesar de la clasificación del conjunto madrileño, se mostró cauto respecto al encuentro de este miércoles y aseguró que “no estamos para estar tranquilos en ningún partido. Primero por nuestro estado de forma a nivel de resultados, nos está faltando ser regulares. Últimamente estamos mejor, no estamos teniendo acierto de cara a portería y es lo que nos está penalizando”. El jerezano sabe que todo empieza por ahí y no hay mejor forma de ponerlo en práctica ante un Manzanares del que afirmó que “nos va a poner las cosas muy difíciles. Sus últimas salidas, tanto en Levante como en Valdepeñas, han sido partidos equilibrados que se han decidido en los minutos finales y aquí no va a ser diferente. Quitando el día del Barça, han competido bastante bien todos los partidos que han jugado fuera. Es un recién ascendido, cada partido se lo toman como una final y para nosotros también es así. En esta lucha que estamos para entrar en la Copa, es un partido en casa en el que tenemos que sacar los tres puntos y sabiendo que va a ser difícil”.

En esta lucha por entrar en la Copa de España, ante el Manzanares es un partido que tenemos que ganar

Para ello, Vadillo ha tenido una semana y media para preparar el partido, aunque declaró que “entre los lesionados y los convocados con la selección hemos estado en cuadro” y añadió que “nos han ayudado los chicos del filial e incluso del juvenil. Han sido unos días atípicos. Vamos recuperando los jugadores. El lunes llegaron Vilela y Raúl Campos, el martes Marlon y el miércoles llega Cainan”.