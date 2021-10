Frederic Funk y Nicola Spirig han conquistado hoy el triatlón Challenge Peguera-Mallorca en una prueba de media distancia de categoría mundial que ha evidenciado su enorme nivel y en la que han participado más de 1.300 deportistas. El evento ha contado con uno de los cuadros profesionales de atletas más importantes del panorama mundial y la carrera ha respondido a esas expectativas y ha proporcionado a los asistentes y participantes una jornada de triatlón espectacular.

La carrera femenina se inició a las 9.03 en la playa de Torà (Peguera). La natación fue tranquila, con un mar calmado y en condiciones ideales para nadarlo. Sorprendió la gran natación de Lucy Hall (GBR) que no sólo demostró su dominio del sector en su categoría (pro femenina) sino que también logró alcanzar a algunos de los profesionales de la categoría masculina que habían partido 3 minutos antes. Lucy salió de la natación en primer lugar con un tiempo de 25:31, un minuto por delante de un gran grupo que incluía a Jodie Stimpson (GBR), Luisa Baptista (BRA), Imogen Simmonds (SUI) y Nicola Spirig (SUI). Hall inició en solitario el trazado de ciclismo y lo acabó igual, dominando por completo también este segmento. El grupo perseguidor, estaba formado por Nicola Spirig, Imogen Simmonds, Jodie Stimpson e India Lee. Las triatletas alternaban las posiciones durante el segmento. Hall se bajó de la bicicleta con una clara ventaja de dos minutos sobre su perseguidora, Nicola Spirig. Parecía que la británica se alzaría con la victoria, pero Spirig se convirtió rápidamente en una amenaza real. Al comienzo de la tercera vuelta, las dos corredoras iban codo con codo y en poco tiempo Nicola Spirig consiguió adelantar a Hall y rápidamente establecer una diferencia cercana a un minuto. Hall pagaba el esfuerzo en el sector de ciclismo. Spirig se hizo con la victoria con un tiempo de 4:14:43. En la última vuelta, Simmonds también superó a Hall entrando segunda con un crono de 4:15:58, mientras que Hall fue tercera con 4:16:42.

Spirig comentó que disfrutó mucho compitiendo ante el público de Mallorca, en una isla que le encanta. "Estoy muy contenta de haber podido combinar unas vacaciones con la familia, una concentración y correr aquí. Es un lugar estupendo, he disfrutado mucho de la carrera y es fantástico conseguir una victoria. Tuve que darlo todo en la bici, ya que Lucy y las demás iban muy fuertes, y luego salí muy rápido en la carrera a pie, así que me morí un poco en la segunda parte, pero fue un buen reto correr con Lucy", ha explicado eufórica.

Por su parte, la carrera masculina ha sido una lucha de poder, el gran elenco de profesionales que había logrado reunir la carrera, deparó un duelo fraticida por la victoria. Empezó la carrera con un segmento de natación dominado por Sylvain Fridelance (SUI) y Noah Servais (BEL) saliendo de la natación en el mismo tiempo, 23:43, seguidos de cerca por Collin Chartier (USA). Sin embargo, en la primera subida pronunciada en el sector de ciclismo, los especialistas del segmento se fueron imponiendo. Frederic Funk, Magnus Ditlev (DEN), Chartier, Nils Frommhold (DEU) y Gregor Payet (LUX) alcanzaron la cabeza de carrera y subieron el ritmo de carrera. Ditlev dominaba el segmento hasta que una avería le dejara fuera de la carrera un tiempo. Con Ditlev temporalmente fuera de combate, la carrera se convirtió en una batalla entre dos ciclistas alemanes, Funk y Frommhold se intercambiaban posiciones por el técnico y bello circuito de ciclismo de la prueba. Detrás de ellos, Chartier y Payet perdieron ligeramente el ritmo, permitiendo a Ditlev alcanzarlos. Chartier y Ditlev entraron en la T2 en tercera y cuarta posición, a unos tres minutos de los líderes, lo que indicaba que el triunfo se decidiría en la carrera a pie.

Funk inició el run a un ritmo vertiginoso y lo mantuvo hasta el final, y menos mal para él que fue así, ya que Chartier volvió a demostrar que es uno de los mejores en este segmento. Funk se llevó la victoria con un tiempo de 3:45:50, Chartier se quedó a unos segundos de la victoria, en segunda posición, con un tiempo de 3:46:29, mientras que Ditlev demostró que a una avería no le impediría subir al podium, consiguiendo el tercer puesto en 3:47:07. "¡Dios mío, no puedo decir lo aliviado que estoy!", ha reconocido Funk. "Sentí que hoy podía mostrar mi potencial. Me sentí muy bien desde el principio, estaba volando. Creo que ha sido probablemente la mejor actuación en media distancia que he hecho nunca. La carrera ha sido muy dura y me ha costado mucho, pero no he podido dejar que Collin me alcanzara. Gracias a todo el mundo por animarme, hoy ha sido muy divertido", ha agregado.