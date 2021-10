Joan Mir (Suzuki), vigente campeón del mundo de MotoGP, se mostró deseoso de rodar en el circuito de Austin, donde se disputará el Gran Premio de las Américas y en el que tiene «una espinita clavada». «Siempre he sido competitivo y rápido en este circuito, pero nunca he acabado de recoger un buen resultado», dijo. En cuanto a sus pocas opciones de pelear por el título, indicó: «Siempre intento ir carrera a carrera, no me cambia nada, la presión nunca ha sido un problema y lo importante es hacer lo mejor que podamos».