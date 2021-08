La jornada comenzó con un aplazamiento en tierra, haciendo honor a la Bahía de Palma. El viento tardó un poco más de lo previsto, pero cuando los barcos salieron al agua, el Embat colaboró con intensidades en el entorno de los nueve nudos para cumplir el programa previsto de dos mangas en todas las clases.

En IRC 1, el Alegre de Andrés Soriano es el único de la flota que ya tiene el título matemáticamente asegurado. En clase ClubSwan 50, el Earlybird de Hendrik Brandis, que salía al agua en una ajustada primera posición provisional, anotó dos segundos y afronta la final de hoy con tres puntos de ventaja sobre el Hatari de Marcus Brennecke (5+1).

El Natalia de George Brailoiu resolvió la jornada con un primero y un segundo, y cuenta con seis puntos de ventaja sobre el Pez de Abril de José María Meseguer (6+1) en la clase ClubSwan 42. El Nadir de Pedro Vaquer, que ayer salía del RCNP empatado con el líder, complicó sus opciones de victoria (2+9) y afronta la final a ocho puntos de la cabeza. En ClubSwan 36, el G Spot todavía sigue al frente pero cedió parte de su colchón al completar la jornada más discreta de la semana (2+3). El mejor del día fue el Farstar de Lorenzo Mondo, con dos triunfos que le permiten acechar al líder y situarse a cuatro puntos. Tercero, ya fuera de la lucha por el título, es el Thirtysix de Giangiacomo Serena (3+6).

Nueva jornada perfecta para el Hydra en clase BMW ORC 1. El DK46 de Óscar Chaves, patroneado por Fernando León, aprovechó los dos cartuchos disponibles para sumar otros dos primeros y ampliar su ventaja al frente de la provisional, que ahora lidera por seis puntos frente al From Now On de Fernando Chain (4+2). El Aifos 500 de la Armada Española, de nuevo patroneado por el Rey Felipe VI, sumó un sexto y un cuarto, y afronta la final desde la cuarta posición.

En BMW ORC 2, el Teatro Soho Caixabank continúa acumulando primeros. El Swan 42 de Javier Banderas lleva ocho victorias parciales de diez posibles, aunque afronta la final con solo seis puntos de margen sobre el M8 de los hermanos Frances, el barco que le siguió en las dos mangas del día.

En BMW ORC 3, el Sinergia 40 El Carmen Elite Sails supo jugar sus cartas para ampliar su renta al frente de la provisional.

En la sección femenina del Mallorca Sotheby’s Women’s Cup, el Dorsia Covirán sumó un segundo y un quinto y recupera el liderato cedido el jueves. El barco de Ana Pujol y Nuria Sánchez aventaja al Grupo Cosentino – Les Roches (9+4) por cuatro puntos. Las ganadoras de la jornada fueron el Zona Norte (1+7), que son quintas, y el AGD (4+1), sextas.

Finalmente, en Herbalife Nutrition J70 continúa al frente el Let it Be de Marcelo Baltzer (4+2), aunque sólo tres puntos por delante del Jeniale Eurosystem de Massimo Rama (3+3) y cuatro del Patakín de Luis Alberto Solana (1+5).